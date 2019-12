Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt írják, 2015 és 2017 között nem volt biztosított a közpénzek felhasználásának átláthatósága.","shortLead":"Azt írják, 2015 és 2017 között nem volt biztosított a közpénzek felhasználásának átláthatósága.","id":"20191223_Elegedetlen_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_gazdalkodasaval_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304eacc7-e1b2-40f9-8eb4-8ec7b7ec0dcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Elegedetlen_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_gazdalkodasaval_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2019. december. 23. 11:18","title":"Elégedetlen a Petőfi Irodalmi Múzeum gazdálkodásával az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db248605-7ea9-47bf-b9e2-b6247c82b0fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A \"Lady Carneval\" októberben elhunyt énekesét már korábban elbúcsúztatták, de a temetésére csak most került sor. ","shortLead":"A \"Lady Carneval\" októberben elhunyt énekesét már korábban elbúcsúztatták, de a temetésére csak most került sor. ","id":"20191221_Eltemettek_Karel_Gottot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db248605-7ea9-47bf-b9e2-b6247c82b0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a398e7-9650-4f2b-bf55-f3449ea2a4a7","keywords":null,"link":"/kultura/20191221_Eltemettek_Karel_Gottot","timestamp":"2019. december. 21. 18:10","title":"Eltemették Karel Gottot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86fa831-2cf3-4fc6-ae64-be000decab17","c_author":"","category":"vilag","description":"Ráadásul Elsa még jóformán el sem haladt, máris egy újabb, Fabien nevű szélvihar tombolt Dél-Európában. ","shortLead":"Ráadásul Elsa még jóformán el sem haladt, máris egy újabb, Fabien nevű szélvihar tombolt Dél-Európában. ","id":"20191221_Nyolc_aldozata_van_mar_az_Elsa_szelviharnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86fa831-2cf3-4fc6-ae64-be000decab17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea23f707-7f5c-4316-93bf-539a24fad1fd","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Nyolc_aldozata_van_mar_az_Elsa_szelviharnak","timestamp":"2019. december. 21. 21:19","title":"Nyolc áldozata van már az Elsa szélviharnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"","category":"vilag","description":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","shortLead":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","id":"20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f81c43-0ed1-4b53-939b-5fc08ac838c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","timestamp":"2019. december. 22. 18:54","title":"Macron lemond az elnöki nyugdíjáról a sztrájkok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f29b58e-0513-466b-a0aa-a556d3134ae3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár karácsony környékén adhat ki érdekes közleményt a következő évükkel kapcsolatban.","shortLead":"A pár karácsony környékén adhat ki érdekes közleményt a következő évükkel kapcsolatban.","id":"20191222_Nagy_bejelentesre_keszulhet_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f29b58e-0513-466b-a0aa-a556d3134ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bacd95-1a3f-49aa-8d88-59efbfad896f","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Nagy_bejelentesre_keszulhet_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne","timestamp":"2019. december. 22. 17:37","title":"Nagy bejelentésre készülhet Vilmos herceg és Katalin hercegné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson bebizonyosodott, hogy Nagy-Britannia is ugyanúgy el van veszve a problémáival, mint bármely más ország. A gazdagok és a nyugdíjasok erősebbek, mint a szegények és a fiatalok; az egybites üzenetek hatásosabbak, mint a komplex programok; a politikai PR pedig csodásan működik, pláne, ha az ellenzék kellő inkompetenciával járul hozzá. Ismerős?","shortLead":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson...","id":"20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0e9fd8-ad0e-4864-8604-e53771a75ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","timestamp":"2019. december. 21. 16:30","title":"Amikor Boris Johnson Orbán Viktort játszik, avagy brit választás magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e85b32-bc73-42fa-900e-4e2821ffe598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több milliárd forintnyira duzzadt a fel nem használt állami támogatás összege, miközben évente csak pár százan jutnak hozzá a kedvezményhez.","shortLead":"Több milliárd forintnyira duzzadt a fel nem használt állami támogatás összege, miközben évente csak pár százan jutnak...","id":"20191221_Soksok_penz_marad_benn_a_mozgaskorlatozottak_autovasarlasi_tamogatasabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e85b32-bc73-42fa-900e-4e2821ffe598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29aafb45-3c1e-4f29-bd8f-5eb0c6ce88a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191221_Soksok_penz_marad_benn_a_mozgaskorlatozottak_autovasarlasi_tamogatasabol","timestamp":"2019. december. 21. 15:10","title":"Sok-sok pénz marad benn a mozgáskorlátozottak autóvásárlási támogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99812bc0-b9a4-47ff-8701-c83b693d7cec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Mexikóban, ott landolt, ahová eredetileg is várták, ha sikeres a próbarepülés.","shortLead":"Új-Mexikóban, ott landolt, ahová eredetileg is várták, ha sikeres a próbarepülés.","id":"20191222_Foldet_ert_a_Boeing_urhajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99812bc0-b9a4-47ff-8701-c83b693d7cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d27db1d-4d30-4438-9e26-94a5924d6d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Foldet_ert_a_Boeing_urhajoja","timestamp":"2019. december. 22. 15:26","title":"Földet ért a Boeing űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]