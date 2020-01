Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas többséggel elfogadták a módosítót is, ami az uniós pénzek felhasználását a jogállam tiszteletben tartásához kötné. A határozatot az Európai Néppárt képviselői is támogatták.","shortLead":"Hatalmas többséggel elfogadták a módosítót is, ami az uniós pénzek felhasználását a jogállam tiszteletben tartásához...","id":"20200116_Europai_Parlament_szavazas_jogallamisag_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a3121-9a39-4ece-a146-662140ce4227","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Europai_Parlament_szavazas_jogallamisag_Magyarorszag","timestamp":"2020. január. 16. 12:42","title":"Megszavazta az Európai Parlament: romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","shortLead":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","id":"20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f558dd97-47b0-45c8-a33f-5b45cdc46fcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","timestamp":"2020. január. 16. 16:19","title":"Karácsony: Ha nincs pénz a szemétszállításra, nincs atlétikai vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcc7cfc-5148-4fd8-a694-78f3b9662ae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon bejött a Lamborghini Urus.","shortLead":"Nagyon bejött a Lamborghini Urus.","id":"20200116_Tobb_szabadidoauto_ad_mar_el_a_Lamborghini_mint_sportkocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bcc7cfc-5148-4fd8-a694-78f3b9662ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a1ac9e-6e39-480e-8cf5-f39195cc0579","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Tobb_szabadidoauto_ad_mar_el_a_Lamborghini_mint_sportkocsit","timestamp":"2020. január. 16. 15:29","title":"Sokkal több szabadidő-autót ad el a Lamborghini, mint sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e869c8be-4452-4533-8b9d-487676572305","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rájöttek a kutatók, mi lehetett a háziasításhoz szükséges válogatás egyik szempontja.","shortLead":"Rájöttek a kutatók, mi lehetett a háziasításhoz szükséges válogatás egyik szempontja.","id":"20200117_Labdazo_farkaskolykok_adhatnak_valaszt_egy_regi_nagy_kerdesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e869c8be-4452-4533-8b9d-487676572305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b71c85b-d5be-49a5-92ed-b4f864478a6d","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Labdazo_farkaskolykok_adhatnak_valaszt_egy_regi_nagy_kerdesre","timestamp":"2020. január. 17. 14:02","title":"Labdázó farkaskölykök adhatnak választ egy régi nagy kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a9b7ef-b211-4e89-bfb8-596bc0e1b398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, márciusban debütál majd a Huawei Mate Xs, amely kijelzőjét könnyebb lesz összeszerelni, mint a Mate X-ét. Emiatt valamennyivel olcsóbb is lehet a mobil az előző verziónál.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, márciusban debütál majd a Huawei Mate Xs, amely kijelzőjét könnyebb lesz összeszerelni, mint...","id":"20200116_huawei_mate_xs_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a9b7ef-b211-4e89-bfb8-596bc0e1b398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fc1730-c0b9-4707-b701-944da46a8299","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_mate_xs_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 16. 10:33","title":"Olcsóbb lehet a Huawei új összehajtható telefonja a Mate X-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik a borús, párás idő. Emellett többfelé előfordulhat ónos szitálás, és néhol hószállingózás is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétvégi előrejelzéséből.","shortLead":"Folytatódik a borús, párás idő. Emellett többfelé előfordulhat ónos szitálás, és néhol hószállingózás is lehet – derül...","id":"20200116_Csak_a_hegycsucsokon_varhato_napsutes_penteken_de_hetvegen_se_lesz_sokkal_jobb_a_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619dded1-3771-4a9b-8ef2-8c84e404fd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Csak_a_hegycsucsokon_varhato_napsutes_penteken_de_hetvegen_se_lesz_sokkal_jobb_a_helyzet","timestamp":"2020. január. 16. 14:57","title":"Csak a hegycsúcsokon várható napsütés pénteken, de hétvégén se lesz sokkal jobb a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","shortLead":"Az elmúlt tíz év volt a Föld legmelegebb évtizede.","id":"20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae22eb1-1e4d-4b4d-9619-1f9e14461f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbc454-7611-4762-aa35-65a542aaeabd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_Csak_egy_ev_volt_melegebb_2019nel","timestamp":"2020. január. 15. 20:49","title":"Csak egy év volt melegebb 2019-nél a feljegyzéseket kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","shortLead":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","id":"20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0535618d-88e3-448f-a9ff-836bf508b5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","timestamp":"2020. január. 15. 20:33","title":"Hiába ígérte Kásler, nem kapták meg a támogatást a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]