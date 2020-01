Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55774219-461a-4708-8df3-c6d1fd593fcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyezer állatnak kellett elpusztulnia a vírus miatt.","shortLead":"Tizenegyezer állatnak kellett elpusztulnia a vírus miatt.","id":"20200115_madarinfluenza_fertozes_maramaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55774219-461a-4708-8df3-c6d1fd593fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4bb314-c65e-4943-ae1c-02b767e46b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_madarinfluenza_fertozes_maramaros","timestamp":"2020. január. 15. 14:52","title":"Madárinfluenza: minden tyúkot leöltek egy máramarosi farmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f063a5ea-56b5-4ef5-bc8c-19b1a6ae6b19","c_author":"nyüzsi","category":"vilag","description":"India indén is nagy felvonulással ünnepelte a honvédség napját.","shortLead":"India indén is nagy felvonulással ünnepelte a honvédség napját.","id":"20200116_Motoron_porgo_akrobatakkal_raketakkal_es_tankokkal_unnepelt_India","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f063a5ea-56b5-4ef5-bc8c-19b1a6ae6b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d42fc7-1bf2-4198-b594-81a345fed8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Motoron_porgo_akrobatakkal_raketakkal_es_tankokkal_unnepelt_India","timestamp":"2020. január. 16. 11:37","title":"Motoron pörgő akrobatákkal, rakétákkal és tankokkal ünnepelt India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","shortLead":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","id":"20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67adab-68ef-4f43-977b-9d7ff63288fe","keywords":null,"link":"/360/20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","timestamp":"2020. január. 16. 19:00","title":"Drónok és mesterséges intelligencia nélkül még borzasztóbb lenne az ausztráliai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos feljelentését elutasította az ügyészség.","shortLead":"Hadházy Ákos feljelentését elutasította az ügyészség.","id":"20200116_Tobb_vadlott_beismerte_bunosseget_Simonka_Gyorgy_buntetopereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6c5ae6-2f12-41d5-8833-469490730163","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Tobb_vadlott_beismerte_bunosseget_Simonka_Gyorgy_buntetopereben","timestamp":"2020. január. 16. 10:41","title":"Több vádlott beismerte bűnösségét Simonka György büntetőperében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonhárom év után távozik a Hunguest Hotels eddigi vezérigazgatója.","shortLead":"Huszonhárom év után távozik a Hunguest Hotels eddigi vezérigazgatója.","id":"20200116_Uj_vezetot_neveztek_ki_Meszarosek_szallodalancanak_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4952e6-e5e8-479b-a7d0-f6d66871c6ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Uj_vezetot_neveztek_ki_Meszarosek_szallodalancanak_elere","timestamp":"2020. január. 16. 21:26","title":"Új vezetőt neveztek ki Mészárosék szállodaláncának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tervei szerint úgy jelennek majd meg a személyre szabott hirdetések a Chrome-ban, hogy a böngésző közben blokkolja a weboldalak felhasználók követésére szolgáló kódjainak nagy részét.","shortLead":"A Google tervei szerint úgy jelennek majd meg a személyre szabott hirdetések a Chrome-ban, hogy a böngésző közben...","id":"20200116_google_chrome_sutik_cookie_kezelese_adatvedelem_hirdetes_privacy_sandbox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbc305-ed13-4448-9e9a-29e9f11d42dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_google_chrome_sutik_cookie_kezelese_adatvedelem_hirdetes_privacy_sandbox","timestamp":"2020. január. 16. 11:03","title":"Csavar egy nagyot a Chrome böngészőn a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tíz nappal a Grammy-díjátadó gála előtt eltávolították \"a bolygó legjobb állásából\" Deborah Dugant.\r

\r

","shortLead":"Tíz nappal a Grammy-díjátadó gála előtt eltávolították \"a bolygó legjobb állásából\" Deborah Dugant.\r

\r

","id":"20200117_Hirtelen_kirugtak_a_Grammyakademia_elnoket__tiz_nap_mulva_dijatado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2541ec1-9652-4197-b1d1-4831527236bb","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Hirtelen_kirugtak_a_Grammyakademia_elnoket__tiz_nap_mulva_dijatado","timestamp":"2020. január. 17. 11:25","title":"Hirtelen kirúgták a Grammy-akadémia elnökét – tíz nap múlva díjátadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","shortLead":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","id":"20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625626f-29a1-4112-9f7d-d1ce683dcfc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","timestamp":"2020. január. 16. 17:19","title":"Rájött a MÁV, hogy rossz ötlet 12 órás műszakban dolgoztatni a mozdonyvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]