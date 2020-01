Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy M6-oson lekapcsolt horvát férfi megpróbálta kimagyarázni az ittasságát a rendőröknek, de nem járt sikerrel.","shortLead":"Egy M6-oson lekapcsolt horvát férfi megpróbálta kimagyarázni az ittasságát a rendőröknek, de nem járt sikerrel.","id":"20200127_ittas_vezetes_reszeg_horvat_allampolgar_m6os_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c7d1de-c8f5-4d24-9cb7-b057120e962f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_ittas_vezetes_reszeg_horvat_allampolgar_m6os_autopalya","timestamp":"2020. január. 27. 15:36","title":"Ittasan ült autóba, mert azt hitte, szabad ivás után vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem, akik csak a statisztikákkal próbálnak mindent leírni. Aki pedig nem csak a számokban hisz, az ehhez azt is hozzáteheti: a kívülállók számára Bryant testesítette meg a Michael Jordan visszavonulása utáni NBA-t.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem...","id":"20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad15d8b0-55fd-4e7d-b508-89557159196a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","timestamp":"2020. január. 27. 11:35","title":"Olyan legendát veszítettünk el, akiből jó, ha egy van generációnként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","shortLead":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","id":"20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d3d4a1-486d-4d24-b2eb-20d4bc807a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","timestamp":"2020. január. 27. 14:03","title":"Hét kameráról álmodik a Xiaomi, és mind a keretből bújna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b9fa37-50b6-45ae-a082-f0cfa9b7fa09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy-ötszörös áron is eladják a kosarashoz köthető sportcipőket, az egyik legismertebb, sportcipők újbóli eladására szakosodott oldal már nem is engedi, hogy az eladók tovább nyerészkedjenek Kobe Bryant halálán. ","shortLead":"Négy-ötszörös áron is eladják a kosarashoz köthető sportcipőket, az egyik legismertebb, sportcipők újbóli eladására...","id":"20200128_Az_egekbe_szoktek_a_sportcipok_arai_a_kosarlegenda_halala_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3b9fa37-50b6-45ae-a082-f0cfa9b7fa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb3f6-864b-460f-b038-51f5ba279cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Az_egekbe_szoktek_a_sportcipok_arai_a_kosarlegenda_halala_utan","timestamp":"2020. január. 28. 10:43","title":"Az egekbe szökött a Kobe Bryanthez köthető sportcipők ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.\r

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017d218b-8c11-4190-8520-e83170acb03b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: vírus, népharag, közszolgálat, magánügy, bölcsek. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200126_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_gyerekkori_csinytevesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=017d218b-8c11-4190-8520-e83170acb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e497b45-e1eb-4fc6-b94b-fe799a2c16db","keywords":null,"link":"/360/20200126_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_gyerekkori_csinytevesei","timestamp":"2020. január. 26. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya a gyerekkori csínytevésekről és a halálról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","shortLead":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","id":"20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b5b65-3d69-4b63-930e-4069c0af927c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","timestamp":"2020. január. 28. 09:14","title":" Válaszra sem méltatta az elitgimnáziumok igazgatóit az Emmi, amikor a NAT-ról érdeklődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legkritikusabb szakaszon is csak 8 kilométernyi felújításra futja idén. ","shortLead":"A legkritikusabb szakaszon is csak 8 kilométernyi felújításra futja idén. ","id":"20200127_Megmondta_a_MAV_mennyibe_kerulne_hogy_ne_legyenek_kesesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0364bd48-e51d-486d-9fd1-d30bd5956f61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Megmondta_a_MAV_mennyibe_kerulne_hogy_ne_legyenek_kesesek","timestamp":"2020. január. 27. 19:37","title":"Megmondta a MÁV, mennyibe kerülne, hogy ne legyenek késések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]