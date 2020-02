Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is a szokásos karbantartási munkálatokat végzik. Bejutottunk oda, ahol még a tudósok is csak ritkán járhatnak.","shortLead":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is...","id":"20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0da285-33aa-4643-94b6-99c505b3a5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","timestamp":"2020. február. 01. 08:03","title":"Amit a tudósok is csak ritkán látnak – a CERN szívében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lottóáremelés után a Puttó, a Kenó, a Joker és a Luxor játékok árait is emeli a Szerencsejáték Zrt.\r

","shortLead":"A lottóáremelés után a Puttó, a Kenó, a Joker és a Luxor játékok árait is emeli a Szerencsejáték Zrt.\r

","id":"20200131_Ujabb_aremeles_jon_a_szerencsejatekoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f0285d-6227-4f27-9d01-1e61c70cdca9","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Ujabb_aremeles_jon_a_szerencsejatekoknal","timestamp":"2020. január. 31. 11:08","title":"Újabb áremelés jön a szerencsejátékoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket a Kazahsztánhoz közeli Tyumenyi körzetben, a másikat pedig a Bajkálon túli körzetben helyezték karanténba.","shortLead":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket...","id":"20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd93fde-099b-49cb-ab7e-fc3c98a62348","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 14:23","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7caea85-3aca-461d-823e-6140f4a3bbde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A barna és narancs persze marad.","shortLead":"A barna és narancs persze marad.","id":"20200131_Alaposan_megvaltoznak_a_jellegzetes_amerikai_furgonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7caea85-3aca-461d-823e-6140f4a3bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc8289-2ac7-4e5a-8bc2-5c45dd8f9204","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_Alaposan_megvaltoznak_a_jellegzetes_amerikai_furgonok","timestamp":"2020. január. 31. 09:57","title":"Alaposan megváltoznak a jellegzetes amerikai furgonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7219c8-5a8d-4fed-b6e5-135913c23c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stuttgartban egy az S-osztályban lévő V12-es csúcsmotornál is sokkal komolyabb erőforrást terveztek. ","shortLead":"Stuttgartban egy az S-osztályban lévő V12-es csúcsmotornál is sokkal komolyabb erőforrást terveztek. ","id":"20200202_mercedes_800_sel_a_18_hengeres_alom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7219c8-5a8d-4fed-b6e5-135913c23c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9ba2b9-2e9f-4eaa-8318-f4e29b80b2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_mercedes_800_sel_a_18_hengeres_alom","timestamp":"2020. február. 02. 06:41","title":"Mercedes 800 SEL: a 18 hengeres álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Munkatársunk a rendőrségen, rémisztő közelről az ausztrál tűz, ledőlt Trump fala. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Munkatársunk a rendőrségen, rémisztő közelről az ausztrál tűz, ledőlt Trump fala. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200131_Radar360este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bceb6c-2b1c-4472-8497-1134e6fea1b9","keywords":null,"link":"/360/20200131_Radar360este","timestamp":"2020. január. 31. 17:30","title":"Radar360: Orbán a koronavírusra készül, a britek a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség az utolsó pillanatban szinte kiherélte az egészet.","shortLead":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség...","id":"20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fcab64-b7e5-48ba-9854-0a407eaa5b91","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2020. január. 31. 10:07","title":"Szinte teljesen lenullázta a szmogellenes tervet a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f86861-0424-4967-94d4-bdf63b339d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dokumentumfilmesek véget vetnének annak, hogy lelkesedéssel pótolták az anyagi forrásokat, ezért egyesületet alapítottak. A filmügyi kormánybiztossal már felvették a kapcsolatot, és a Filmakadémiával is együttműködnek. ","shortLead":"A dokumentumfilmesek véget vetnének annak, hogy lelkesedéssel pótolták az anyagi forrásokat, ezért egyesületet...","id":"20200131_Egy_jatekfilm_arabol_10_dokumentumfilm_johetne_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f86861-0424-4967-94d4-bdf63b339d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee162c-7c2c-4df2-b053-f8f73f3072df","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Egy_jatekfilm_arabol_10_dokumentumfilm_johetne_ki","timestamp":"2020. január. 31. 19:10","title":"\"Egy játékfilm árából 10 dokumentumfilm készülhetne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]