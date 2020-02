Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","shortLead":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","id":"20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5ef3b-836b-4c9e-8df5-1c48be7cb4e5","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","timestamp":"2020. február. 16. 15:50","title":"Hősként fogadták az Oscar-díjas Bong Dzsun Hót hazájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadékra sem kell számítani a hét első napján.","shortLead":"Csapadékra sem kell számítani a hét első napján.","id":"20200217_Megdolhet_a_melegrekord_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4b73a9-4124-4e3a-8daf-76ea887f58d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Megdolhet_a_melegrekord_hetfon","timestamp":"2020. február. 17. 06:09","title":"Megdőlhet a melegrekord hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési választáson. 2018-ban addigra már 44,61 százalékos volt a részvétel.\r

","shortLead":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési...","id":"20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643cf864-2f0f-4f54-b0c6-ba51d742834f","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2020. február. 16. 13:54","title":"Érdektelenségbe látszik fulladni a dunaújvárosi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","shortLead":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","id":"20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba51fef-7bdf-4ae1-bf7d-df6740c4f21e","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","timestamp":"2020. február. 15. 20:36","title":"Abszurd a kormány eljárása a kórházi beszállítók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056ee2e1-1b99-4e92-b8e0-2a442fde01ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dojcsák Dalma szerint az üzletember nem véletlenül került ebbe a szerepbe, és nem a sajtó áldozata.","shortLead":"Dojcsák Dalma szerint az üzletember nem véletlenül került ebbe a szerepbe, és nem a sajtó áldozata.","id":"20200215_TASZ_Meszaros_Lorincnel_alig_kozszereplobb_ma_valaki_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056ee2e1-1b99-4e92-b8e0-2a442fde01ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03236929-76b3-4ece-9dec-826e919c1de7","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_TASZ_Meszaros_Lorincnel_alig_kozszereplobb_ma_valaki_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 15. 21:15","title":"TASZ: Mészáros Lőrincnél alig közszereplőbb ma valaki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széles körben váltott ki hatalmas felháborodást a Nemzeti alaptanterv legújabb változata. Kritikusai szerint politikai szempontok írták felül benne a szakmai elgondolásokat. ","shortLead":"Széles körben váltott ki hatalmas felháborodást a Nemzeti alaptanterv legújabb változata. Kritikusai szerint politikai...","id":"20200216_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_nat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5717eeb8-e581-4735-a8c2-8b576db90892","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_nat","timestamp":"2020. február. 16. 13:18","title":"Egyre nagyobb a NAT elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]