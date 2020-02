Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d8c1272-7de6-4d64-ab8e-0f767ed1c9b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A következő uniós költségvetés forrásaiból valósítanák meg a fővárosi kötöttpályás közlekedés átalakítását.","shortLead":"A következő uniós költségvetés forrásaiból valósítanák meg a fővárosi kötöttpályás közlekedés átalakítását.","id":"20200224_Furjes_Indul_a_HEVkozlekedes_teljes_megujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c1272-7de6-4d64-ab8e-0f767ed1c9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec303a7f-8c19-4806-9ad2-4f653fbe88b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_Furjes_Indul_a_HEVkozlekedes_teljes_megujitasa","timestamp":"2020. február. 24. 12:06","title":"Kiírták a pályázatot az 5-ös metró tervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","shortLead":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","id":"20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8553b085-1866-46ae-9bf6-e883211dd8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","timestamp":"2020. február. 24. 05:06","title":"Ausztria nem engedi be a vonatokat Olaszországból a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ddea94-fdb9-4ea4-9878-b3fc8c9f72d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat egy maximálisan sportosra alakított és egy háromajtós Escalade.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat egy maximálisan sportosra alakított és egy háromajtós Escalade.","id":"20200224_amerikai_csucsterepjaro_magyar_tuningot_kapott_a_vadonatuj_cadillac_escalade_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ddea94-fdb9-4ea4-9878-b3fc8c9f72d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6b6ffe-dd72-4543-b0da-1e367ec01c0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_amerikai_csucsterepjaro_magyar_tuningot_kapott_a_vadonatuj_cadillac_escalade_suv","timestamp":"2020. február. 24. 07:59","title":"Amerikai csúcsterepjáró: magyar tuningot kapott a vadonatúj Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","shortLead":"A levélírók között van Manfred Weber is, az Európai Néppárt frakcióvezetője.","id":"20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c2cb0c-7714-4f7a-9e80-d5e1c99f43db","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Levelben_surgetik_az_EP_frakciovezetoi_a_7es_cikk_szerinti_eljaras_gyorsitasat","timestamp":"2020. február. 24. 08:38","title":"Levélben sürgetik az EP frakcióvezetői a 7-es cikk szerinti eljárás gyorsítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam medencéjének országaira a népességrobbanás a jellemző, így a víz egyre fontosabb természeti erőforrássá válik.","shortLead":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam...","id":"202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254b0bde-629a-4e13-984f-f22fd68711ea","keywords":null,"link":"/360/202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","timestamp":"2020. február. 24. 13:00","title":"Egyiptom \"a Nílus ajándéka\", de mostantól Etiópia is az akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1f710c-b5ef-4a9b-bdca-d9c7c4e59770","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mai Baden-Württemberg területén élő gyíkszerű állat maradványaira a Stuttgarti Természettudományi Múzeum kutatói bukkantak egy Vellberg város közelében lévő kőfejtőben.","shortLead":"A mai Baden-Württemberg területén élő gyíkszerű állat maradványaira a Stuttgarti Természettudományi Múzeum kutatói...","id":"20200223_torpeszaurusz_vellbergia_bartholomaei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1f710c-b5ef-4a9b-bdca-d9c7c4e59770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48c456a-3130-47db-b1b7-2d011bb55ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_torpeszaurusz_vellbergia_bartholomaei","timestamp":"2020. február. 23. 18:03","title":"10 centis, de nagyon izgalmas: 240 millió éves törpeszauruszt fedeztek fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Vígszínház vezetője hitelességi válsággal küzdött a saját társulatán belül, több alkalommal felmerült a bizalmi szavazás is – állítja Csányi János rendező, aki Eszenyi Enikő riválisa a színház vezetéséért. ","shortLead":"A Vígszínház vezetője hitelességi válsággal küzdött a saját társulatán belül, több alkalommal felmerült a bizalmi...","id":"20200224_Megsemmisito_kritika_Eszenyi_Eniko_szinhazarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c5ca97-ae9e-4aea-8027-d0d5e6e645d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_Megsemmisito_kritika_Eszenyi_Eniko_szinhazarol","timestamp":"2020. február. 24. 17:42","title":"Megsemmisítő kritika látott napvilágot Eszenyi Enikő színházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","shortLead":"Délelőttre az előrejelzések szerint már gyengülhet a szél, de a reggel még az egész országban érvényben van a riasztás.","id":"20200224_szel_riasztas_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31064ab8-d664-4956-a709-12c7c4f86937","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_szel_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. február. 24. 05:26","title":"Narancs riasztást adtak ki a szélvihar miatt, a vasúti menetrend is borul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]