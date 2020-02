Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","id":"20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd2ea7f-0a67-4f9b-b432-04505c7cd025","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Szinte eltűnt a munkanélküliség, csak a fiatalok vannak bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e. Munkatársunk egy olaszországi hétvége után próbálta ellenőrizni az állapotát, ám nem járt nagy sikerrel.","shortLead":"Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e...","id":"20200227_koronavirus_gyorsteszt_olaszorszag_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89990d41-935a-44cd-a756-0ade1bffd5ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_koronavirus_gyorsteszt_olaszorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 27. 06:30","title":"Most jött haza Olaszországból? Ha nincs láza, ne próbálkozzon a magyar egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket szakavatott módon, ugyanakkor személyes és szenvedélyes olvasói élményeik felől ajánlják a zsűritagok.","shortLead":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket...","id":"20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a31a69-cd66-462f-bb6b-89297bdb4d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","timestamp":"2020. február. 27. 10:27","title":"Megvan a 2020-as Aegon Irodalmi Díj shortlistje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6667cf-1451-476d-af43-c433346cd9b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy klasszikus, léghűtéses Porsche 911-es talán nem az az autó, amiről azt gondolnánk, ideális mindennapi használatra, és lehet, hogy így is van, de van, akit ez nem zavart sosem.","shortLead":"Egy klasszikus, léghűtéses Porsche 911-es talán nem az az autó, amiről azt gondolnánk, ideális mindennapi használatra...","id":"20200227_Sportkocsival_is_lehet_sokat_jarni_ebben_a_Porscheban_peldaul_1_253_584_kilometer_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6667cf-1451-476d-af43-c433346cd9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bda76a-af8b-4473-a22e-adffda19c4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_Sportkocsival_is_lehet_sokat_jarni_ebben_a_Porscheban_peldaul_1_253_584_kilometer_van","timestamp":"2020. február. 27. 11:12","title":"1 253 584 kilométer van ebben a Porschéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szabó István nem veszi át az életműdíjat, nem valószínű, hogy megússzuk a koronavírust, rátapadt Karácsonyra a HírTV. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Szabó István nem veszi át az életműdíjat, nem valószínű, hogy megússzuk a koronavírust, rátapadt Karácsonyra a HírTV...","id":"20200226_Radar360_erosodik_a_Fidesz_legalis_az_eutanazia_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e730ae60-96de-424f-b02d-3bd40ca2a06f","keywords":null,"link":"/360/20200226_Radar360_erosodik_a_Fidesz_legalis_az_eutanazia_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 17:30","title":"Radar360: Erősödik a Fidesz, legális az eutanázia Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz kezelésében. Eddig csak egereken tesztelték, de azokon jól működött.","shortLead":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz...","id":"20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402c120d-f370-4e23-8da4-c026bedcdbab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","timestamp":"2020. február. 26. 17:03","title":"Amerikai tudósoknak sikerült kigyógyítaniuk egereket a cukorbetegségből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","shortLead":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","id":"20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f537f-b9b7-471f-b1d3-cb0aef5f6866","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 13:15","title":"Görögországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő korlátozás alól, és újra ott lehessenek a kínai gyártó mobiljain.","shortLead":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő...","id":"20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e20da-de29-4dc5-acd8-4ab51d4cad2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","timestamp":"2020. február. 27. 19:03","title":"Visszatérne a Google a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]