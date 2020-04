Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány okozta vészhelyzetben példátlan intézkedésekkel igyekeznek megőrizni az európai kormányok a munkahelyeket: hiteleket és garanciákat nyújtanak, átvállalják a fizetések egy részének finanszírozását. A költségek hatalmasak, de a munkanélküliség elszabadulása még nagyobb gazdasági és társadalmi kárral járna.","shortLead":"A járvány okozta vészhelyzetben példátlan intézkedésekkel igyekeznek megőrizni az európai kormányok a munkahelyeket...","id":"202014__munkahelyek_vedelme__penzpumpa__fizetesatvallalas__mindent_bevetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483df9b4-2d34-407d-9ecf-3c9cc232c6a6","keywords":null,"link":"/360/202014__munkahelyek_vedelme__penzpumpa__fizetesatvallalas__mindent_bevetnek","timestamp":"2020. április. 03. 13:00","title":"Máshol Európában: a cég leáll, de az állam beszáll a bérek kifizetésébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","shortLead":"Első körben 200 tonnát dobtak szét a kifosztott boltokba.","id":"20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4051cb22-0232-47af-aa56-e868e3be3b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca6e8c6-d16e-4741-9aea-750f582e4aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_aldi_teszta_olaszorszag_koronavirus_kereskedelem","timestamp":"2020. április. 02. 17:46","title":"Az Aldi alaposan bevásárolt olasz tésztából, különvonatokkal viszik Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b874f0-f462-4aa6-afe1-0812d6a34fea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A klub vezetői megkérdezték a mentősöket, hogy pontosan mire lenne szükségük a munkájukhoz, és gyorsan be is szerezték.","shortLead":"A klub vezetői megkérdezték a mentősöket, hogy pontosan mire lenne szükségük a munkájukhoz, és gyorsan be is szerezték.","id":"20200402_motoros_klubtol_kaptak_adomanyt_a_mentomotorosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b874f0-f462-4aa6-afe1-0812d6a34fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6687b5-80c0-4cb4-96d1-880484245aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_motoros_klubtol_kaptak_adomanyt_a_mentomotorosok","timestamp":"2020. április. 02. 07:59","title":"Motorosklubtól kaptak adományt a vírusmintákat gyűjtő mentőmotorosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","shortLead":"Mindkét bank termináljait átállították, így már csak 15 ezer forint elérésekor kérnek PIN-kódot a vásárlóktól.","id":"20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3657-7370-4844-ae54-fd04d62746cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_koronavirus_pin_kod_nelkuli_vasarlas_limit_kh_otp","timestamp":"2020. április. 02. 17:35","title":"Az OTP és a K&H is átállt a 15 ezer forintos limitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22342811-fb40-40e2-9701-f8facfa10602","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárok épp azt próbálgatják, hogy tudnak kézenállva felvenni egy pólót. Nem egyszerű mutatvány. ","shortLead":"A sztárok épp azt próbálgatják, hogy tudnak kézenállva felvenni egy pólót. Nem egyszerű mutatvány. ","id":"20200403_Jake_Gyllenhaal_kezenallas_polo_kihivas_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22342811-fb40-40e2-9701-f8facfa10602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84710d25-3f39-453b-a58d-1fc07ca9f4fc","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Jake_Gyllenhaal_kezenallas_polo_kihivas_karanten","timestamp":"2020. április. 03. 12:55","title":"A félmeztelen kézenállás a legújabb őrület az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az arra járó szerelvény vészfékezett, de úgy sem tudott idejében megállni.","shortLead":"Az arra járó szerelvény vészfékezett, de úgy sem tudott idejében megállni.","id":"20200402_Betonelemet_rakott_viccbol_a_sinekre_Somogyszentpalnal_egy_fiatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845302f5-9e44-4661-abd1-ea0e35b7cf7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_Betonelemet_rakott_viccbol_a_sinekre_Somogyszentpalnal_egy_fiatal","timestamp":"2020. április. 02. 09:06","title":"Betonelemet rakott viccből a sínekre egy fiatal Somogyszentpálnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Isztambul ellenzéki vezetője szerint teljes kijárási tilalomra van szükség a járvány megállításához, Erdogan viszont nem így látja.","shortLead":"Isztambul ellenzéki vezetője szerint teljes kijárási tilalomra van szükség a járvány megállításához, Erdogan viszont...","id":"20200401_koronavirus_isztambul_erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcaeed5-e021-4e7d-9af2-995d4d340f92","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_isztambul_erdogan","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"A járvány kezelése miatt áll a bál Erdogan és Isztambul polgármestere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság alá vonná a polgármestereket veszélyhelyzet idejére. Ha a Parlament elfogadja a törvényjavaslatot, a főpolgármester, illetve a polgármesterek csak a helyi védelmi bizottság jóváhagyásával dönthetnének védelmi kérdésekben. Karácsony Gergely írásban válaszolt a hvg.hu kérdéseire.","shortLead":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság...","id":"20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada17d-3901-4eb8-b520-e008a64c0fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 14:01","title":"Karácsony: Ez a javaslat emberéletekbe is kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]