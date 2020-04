Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ec49f0-901f-4a96-8171-6adb9014b03a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Francia kutatók fedezték fel a kapcsolatot a klímaváltozás és a tengeri élőlények antibiotikummal szembeni ellenállóságának csökkenése között. Ez számunkra is rossz hír. ","shortLead":"Francia kutatók fedezték fel a kapcsolatot a klímaváltozás és a tengeri élőlények antibiotikummal szembeni...","id":"20200421_A_globalis_felmelegedes_a_halak_antibiotikumellenallosagara_is_hatassal_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ec49f0-901f-4a96-8171-6adb9014b03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45748fd-b41f-41b9-be3e-930da7a0e5f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_A_globalis_felmelegedes_a_halak_antibiotikumellenallosagara_is_hatassal_van","timestamp":"2020. április. 21. 14:22","title":"Jól befűtünk a felmelegedéssel a baktériumoknak, és ez a tányérunkon köszön vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökkel és a királynővel is beszél a héten. Ezek még nem hivatalos hívások lesznek, szóvivője szerint még lábadozik a brit miniszterelnök.","shortLead":"Az amerikai elnökkel és a királynővel is beszél a héten. Ezek még nem hivatalos hívások lesznek, szóvivője szerint még...","id":"20200421_boris_johnson_koronavirus_fertozes_gyogyulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae4389f-156c-4c3b-bb38-4c350a00195c","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_boris_johnson_koronavirus_fertozes_gyogyulas","timestamp":"2020. április. 21. 16:58","title":"Boris Johnson lassan visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","shortLead":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","id":"20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc527206-002d-4e07-8427-09a95709bf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","timestamp":"2020. április. 21. 19:56","title":"Februárban tüdőgyulladással kezelték Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó villanyautójának legerősebb változata 0,1 másodpercet faragott az eddigi gyorsulási szintidejéből. De a számok enyhén becsapósak.","shortLead":"Az amerikai gyártó villanyautójának legerősebb változata 0,1 másodpercet faragott az eddigi gyorsulási szintidejéből...","id":"20200422_meg_gyorsabb_lett_a_tesla_model_s_a_szamhaboru_folytatodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c927f978-0638-49da-aeda-701ceb90d7e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_meg_gyorsabb_lett_a_tesla_model_s_a_szamhaboru_folytatodik","timestamp":"2020. április. 22. 07:59","title":"Még gyorsabb lett a Tesla Model S, a számháború folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritka az olyan kormánydöntés, amelyet olyan gyorsasággal vizsgálnak felül, mint a bértámogatásról szóló rendelet. Csütörtökön lépett csak hatályba, de hétfőn már döntöttek a túl bürokratikusnak és túl szűkmarkúnak ítélt program változtatásáról. A hvg.hu által megkérdezett vállalkozók azonban mégsem elégedettek: van, aki úgy látja, ez annyi, mint halottnak a csók, ám ez nem is csak a kormány hibája.","shortLead":"Ritka az olyan kormánydöntés, amelyet olyan gyorsasággal vizsgálnak felül, mint a bértámogatásról szóló rendelet...","id":"20200422_kurzarbeit_bertamogatas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e281dc2-fcc9-4a47-b278-1927237900ac","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_kurzarbeit_bertamogatas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. április. 22. 17:00","title":"Bértámogatás: van, akinek ez az utolsó szalmaszál, van, akinek már ez sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","shortLead":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","id":"20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b144db-45c4-4766-bd5c-bd7e03dd5885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. április. 21. 21:56","title":"„Turistafolyosót” nyitna a nyaralni vágyóknak a horvát kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról játszható online kalandjátékot indítanak, nem csak gyerekeknek. A szombati versenyre nincs létszámlimit, több ezer érdeklődőt várnak.","shortLead":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról...","id":"20200422_medve_matek_logirintus_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c67f91f-4b51-442c-92a0-7cfefa398f5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_medve_matek_logirintus_jatek","timestamp":"2020. április. 22. 07:03","title":"Több ezer embert várnak szombaton a Medve Matek ingyenes, logikai kalandjátékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","shortLead":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","id":"20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1313b153-5a3e-409e-85da-0358f9e73684","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","timestamp":"2020. április. 23. 11:11","title":"Érdekes fotók a Németországban már megkezdődött érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]