[{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije, amiből költekezhetne.","shortLead":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije...","id":"20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9157f51-1b54-497d-af7f-112414ab37f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Utalványokkal és akciókkal próbálják Vuhanban visszacsalogatni a vásárlókat a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f323501b-7d88-4301-8f55-ef25c55ddf03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész negronit kevert otthon, a felesége felvette, az Instagram nem tud betelni vele.","shortLead":"A színész negronit kevert otthon, a felesége felvette, az Instagram nem tud betelni vele.","id":"20200422_Stanley_Tucci_a_fel_internet_karantenjat_feldobta_egy_koktellal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f323501b-7d88-4301-8f55-ef25c55ddf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48308012-037d-4c3d-9f2c-dd65357655e2","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Stanley_Tucci_a_fel_internet_karantenjat_feldobta_egy_koktellal","timestamp":"2020. április. 22. 08:59","title":"Stanley Tucci a fél internet karanténját feldobta egy koktéllal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak kölcsönzött munkaerőt épít le a Continental, a kormány bérprogramját pedig „köszönettel fogadták”, „jelentős támogatás”, valószínűleg igénybe is fogják venni.","shortLead":"Csak kölcsönzött munkaerőt épít le a Continental, a kormány bérprogramját pedig „köszönettel fogadták”, „jelentős...","id":"20200422_A_Continental_reagalt_ra_hogy_elegedetlenek_lennenek_a_kormanyzati_bertamogatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6e09e2-3906-44ce-9bf0-4bf55e16d9f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_Continental_reagalt_ra_hogy_elegedetlenek_lennenek_a_kormanyzati_bertamogatassal","timestamp":"2020. április. 22. 17:22","title":"A Continental reagált rá, hogy elégedetlenek lennének a kormányzati bértámogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már akár napi hat órányi munkaidőre igényelhető az állami bértámogatás, viszont még mindig csak maximum a minimálbér kétszerese után, és az állam csak a kieső bér 70 százalékát fedezi. A támogatás alapja már nem a távolléti díj, hanem az alapbér, ami sok munkavállaló esetében alacsonyabb.","shortLead":"Már akár napi hat órányi munkaidőre igényelhető az állami bértámogatás, viszont még mindig csak maximum a minimálbér...","id":"20200422_A_kormany_bovitette_a_bertamogatast_de_egy_kis_sporolast_is_eszkozolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f2a0f1-f0de-48a5-a8ca-895a8570d471","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_kormany_bovitette_a_bertamogatast_de_egy_kis_sporolast_is_eszkozolt","timestamp":"2020. április. 22. 10:10","title":"A kormány bővítette a bértámogatást, de egy kis spórolást is eszközölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin 985-öt.","shortLead":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin...","id":"20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819305ef-213f-4090-8a0a-a9c159e1ed33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 09:33","title":"Processzor a csúcsról: új 5G-s egységet jelentett be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66e16de-113b-4e3f-9946-0b10cc8a45dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előttünk álló két hétvégére a polgármesterek újra megkapják a jogot, hogy szigorúbb helyi intézkedéseket hozzanak. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"Az előttünk álló két hétvégére a polgármesterek újra megkapják a jogot, hogy szigorúbb helyi intézkedéseket hozzanak...","id":"20200423_Koronavirus_850en_vannak_korhazban_61en_lelegeztetogepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66e16de-113b-4e3f-9946-0b10cc8a45dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d92c9b2-0ee2-4214-8dc9-8fc664a36d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Koronavirus_850en_vannak_korhazban_61en_lelegeztetogepen","timestamp":"2020. április. 23. 12:06","title":"Koronavírus: 850-en vannak kórházban, 61-en lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben komoly biztonsági hibákra derült fény a videóhívások lebonyolítására alkalmas Zoomban, a réseket most a fejlesztők igyekeznek betömködni.","shortLead":"Az elmúlt hetekben komoly biztonsági hibákra derült fény a videóhívások lebonyolítására alkalmas Zoomban, a réseket...","id":"20200422_zoom_biztonsagi_frissites_videokonferencia_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d40cd72-faa8-4819-aa79-451a38fd2c31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_zoom_biztonsagi_frissites_videokonferencia_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2020. április. 22. 18:03","title":"Fontos frissítést kapott a Zoom, nagyobb biztonságban használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták a vírust – közölték dél-korai egészségügyi illetékesek.","shortLead":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták...","id":"20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f44c19-47c8-40f1-a69b-b25f7bff9fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","timestamp":"2020. április. 23. 21:03","title":"Akinek a gyógyulás után is pozitív a koronavírustesztje, az már jóval kevésbé fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]