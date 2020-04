Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át kell írni a terveket. Sorra kérnek szerződésmódosítást a plázák üzlethelyiségeinek bérlői is, de a szállodaszobák építését is újra kell gondolni.","shortLead":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át...","id":"20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfc2b03-9f4d-4521-b944-af8070cd7856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 12:15","title":"Kiürült irodaházak és plázák maradhatnak a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint százmilliárdot mozgatott át a kormány egy határozattal. Sok pénz jut a sportra, de kap a TEK és a honvédség is.","shortLead":"Több mint százmilliárdot mozgatott át a kormány egy határozattal. Sok pénz jut a sportra, de kap a TEK és a honvédség...","id":"20200424_Sportletesitmenyek_fejlesztesere_4_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_Honvedkorhazra_2t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1b5bf3-96ab-4d4b-bc1c-73b2fe236c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Sportletesitmenyek_fejlesztesere_4_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_Honvedkorhazra_2t","timestamp":"2020. április. 24. 08:58","title":"A Honvédkórházra 2 milliárdot, sportlétesítményekre 4 milliárdot ad pluszban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte a gazdasági vezetők közel kétharmada elhúzódó válságra számít, ötödük pedig dupla válságra. A vezető üzletemberek tizede szerint a járvány a cége puszta létét fenyegeti.","shortLead":"Világszerte a gazdasági vezetők közel kétharmada elhúzódó válságra számít, ötödük pedig dupla válságra. A vezető...","id":"20200422_Megkerdeztek_par_ezer_cegvezetot_milyen_valsagra_szamitanak_az_eredmeny_nem_szivderito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec56b7-b05a-4b0a-8b93-e650b6c4c975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Megkerdeztek_par_ezer_cegvezetot_milyen_valsagra_szamitanak_az_eredmeny_nem_szivderito","timestamp":"2020. április. 22. 14:59","title":"Megkérdeztek pár ezer cégvezetőt, milyen válságra számítanak, az eredmény cseppet sem szívderítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis például blues dalokat ad majd elő, akusztikusan.","shortLead":"Nemcsak a színpadot helyettesítő biciklis riksa lesz rendhagyó a koncerten, hanem a produkció is: a rapper ugyanis...","id":"20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fbb61b-307f-4713-b559-30c3c45c564d","keywords":null,"link":"/elet/20200422_ganxta_karanten_koncertek_ferencvaros","timestamp":"2020. április. 22. 22:10","title":"Ganxta Zolee is karantén-koncertet ad Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelen állás szerint 1200 milliárd forinttal lesz magasabb az államháztartás hiánya a vártnál. A válság miatt a lakosság kevésbé fogja hitelezni az államot, az államadósságkezelő ezért négyszer több devizapapírt tervez kibocsátani.","shortLead":"Jelen állás szerint 1200 milliárd forinttal lesz magasabb az államháztartás hiánya a vártnál. A válság miatt a lakosság...","id":"20200422_A_kormany_rafanyalodik_a_kulfoldi_hitelre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943255fa-e0fb-492b-84cd-41aa98c44366","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_A_kormany_rafanyalodik_a_kulfoldi_hitelre","timestamp":"2020. április. 22. 13:19","title":"A kormány ráfanyalodik a külföldi hitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","shortLead":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","id":"20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0d965e-d090-4300-805c-c42a3f757112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. április. 24. 08:21","title":"1,67 milliárd forint pluszt ad a kormány a Semjén nevével fémjelzett vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi hiba okozza. Bemutatjuk, hogy milyen kockázatokkal jár az otthoni munka, és hogy miként csökkenthetjük ezeket.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi...","id":"20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda678f-54b9-4d10-86bd-8a340d4acae6","keywords":null,"link":"/360/20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","timestamp":"2020. április. 23. 10:00","title":"Így dolgozz otthonról, hogy biztonságban legyenek az adataid - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1369248-5215-449c-bd22-25f613cf607f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bértámogatási program átírásával még megmenekült a Pannon Fine Food, de a kormány segítségére így is szüksége lesz.","shortLead":"A bértámogatási program átírásával még megmenekült a Pannon Fine Food, de a kormány segítségére így is szüksége lesz.","id":"20200423_elelmiszer_pannon_fine_koronavirus_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1369248-5215-449c-bd22-25f613cf607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aec7b4-721c-4d4e-b798-d1c871a20625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_elelmiszer_pannon_fine_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 23. 20:28","title":"A kormánytól kérnek segítséget az orosházi libamáj gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]