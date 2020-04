Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban tudunk majd internetezni.","shortLead":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban...","id":"20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5673faa-c7af-48be-b619-d675360c5c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","timestamp":"2020. április. 27. 08:03","title":"Ha villámgyors wifit szeretne otthonra, ezt a feliratot kell majd keresnie a dobozokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4561ad-4ced-470a-9b25-c38dc4c7f410","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\r

\r

","shortLead":"\r

\r

","id":"20200425_Katalin_Vilmos_es_a_gyerekek_egyutt_tapsoljak_meg_az_egeszsegugy_hoseit_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4561ad-4ced-470a-9b25-c38dc4c7f410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0a0e5e-e4b2-4354-9485-8fcdf23b4839","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Katalin_Vilmos_es_a_gyerekek_egyutt_tapsoljak_meg_az_egeszsegugy_hoseit_video","timestamp":"2020. április. 25. 10:30","title":"Katalin, Vilmos és a gyerekek együtt tapsolják meg az egészségügy hőseit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem bizonyított, hogy a koronavírus-betegséget ne kaphatnák el újra olyanok, akik egyszer már átestek rajta, az immunitást igazoló dokumentum bevezetése ezért akár a járvány gyorsabb terjedéséhez is hozzájárulhatna. ","shortLead":"Nem bizonyított, hogy a koronavírus-betegséget ne kaphatnák el újra olyanok, akik egyszer már átestek rajta...","id":"20200426_A_WHO_ova_inti_a_kormanyokat_a_jarvanyutlevelek_bevezetesetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f2c71c-0736-42a6-ae25-12ad54cc6689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_A_WHO_ova_inti_a_kormanyokat_a_jarvanyutlevelek_bevezetesetol","timestamp":"2020. április. 26. 09:47","title":"A WHO óva inti a kormányokat a járványútlevelek bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","shortLead":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","id":"20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284c675b-e80f-443d-bbd3-530077955e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 26. 10:59","title":"Egy 37 éves nő a koronavírus 271. halottja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napokban szárnyra kapott hírek szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető komoly szív- és érrendszeri műtéten esett át, és súlyos az állapota.\r

","shortLead":"Az elmúlt napokban szárnyra kapott hírek szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető komoly szív- és érrendszeri műtéten...","id":"20200425_Kina_egeszsegugyi_szakertoket_kuldott_Kim_Dzsong_Unhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddca999f-0af0-4c66-81f2-cd200195c1e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Kina_egeszsegugyi_szakertoket_kuldott_Kim_Dzsong_Unhoz","timestamp":"2020. április. 25. 15:08","title":"Kína egészségügyi szakértőket küldött Kim Dzsong Unhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"Az utolsó pillanatban is le lehet fújni a vészérettségi vizsgákat, de jobb lenne azonnal.\r

\r

","shortLead":"Az utolsó pillanatban is le lehet fújni a vészérettségi vizsgákat, de jobb lenne azonnal.\r

\r

","id":"20200427_Gyarmaty_Eva_Meg_nem_keso__legyen_megajanlott_jegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6ecc10-4bd4-43f0-a23e-e7ec1cfba0f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Gyarmaty_Eva_Meg_nem_keso__legyen_megajanlott_jegy","timestamp":"2020. április. 27. 08:27","title":"Gyarmaty Éva: Még nem késő – legyen megajánlott jegy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b0849a-fbed-4688-a3e2-c6974dbd482d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a mostanság kapható töltők és powerbankek, melyekkel nemcsak mobilok, hanem akár notebookok is feltölthetők. Akár út közben, bárhol. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a mostanság kapható töltők és powerbankek, melyekkel nemcsak mobilok, hanem akár...","id":"20200425_vezetekes_es_a_nelkuli_mobiltoltok_teszt_powerbank_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b0849a-fbed-4688-a3e2-c6974dbd482d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95c091b-7e00-4ec1-bb06-62fe3b7abe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_vezetekes_es_a_nelkuli_mobiltoltok_teszt_powerbank_velemeny","timestamp":"2020. április. 25. 16:30","title":"Mivel tudom leggyorsabban feltölteni a telefonom? Mobiltöltőket vallattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódás alakult ki a nagylaki határátkelő kilépőoldalán vasárnap délelőtt, a Románia felé tartóknak három órát kell várakozniuk - közölte a rendőrség a honlapján.","shortLead":"Torlódás alakult ki a nagylaki határátkelő kilépőoldalán vasárnap délelőtt, a Románia felé tartóknak három órát kell...","id":"20200426_Torlodas_alakult_ki_a_nagylaki_atkelo_kilepooldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bd71f0-bcc4-44c7-9c46-bdb493339531","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_Torlodas_alakult_ki_a_nagylaki_atkelo_kilepooldalan","timestamp":"2020. április. 26. 11:19","title":"Torlódás alakult ki a nagylaki átkelő kilépőoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]