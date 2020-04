Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","shortLead":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","id":"20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff649f-9707-4021-92f8-da2f68a32380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","timestamp":"2020. április. 28. 12:04","title":"800 millió forintra büntették a befektetőknek nagy károkat okozó magyar–indonéz-párost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni bázis újraindulása viszont csak júniusban várható.","shortLead":"A debreceni bázis újraindulása viszont csak júniusban várható.","id":"20200428_wizz_air_budapest_jarat_2020_majus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7eab28-576b-4cb4-9d03-ed56c0a8d2dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_wizz_air_budapest_jarat_2020_majus","timestamp":"2020. április. 28. 16:57","title":"Éledezik a Wizz Air, májusban már 16 útvonalon repülnek Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Biztatónak mondják annak a betegnek az állapotát, akinek beadták a készítményt.","shortLead":"Biztatónak mondják annak a betegnek az állapotát, akinek beadták a készítményt.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazma_kiserlet_terapia_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b0a21-c916-4a31-bb06-42079bbb9e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_verplazma_kiserlet_terapia_kezeles","timestamp":"2020. április. 27. 13:39","title":"Kipróbálták gyógyult betegek vérplazmáját egy fertőzött magyaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba – ez derül ki egy friss, kutatásból. Az eredmények alapján várható, hogy tovább nő majd az iskolai szakadék a gyerekek társadalmi helyzete alapján.\r

","shortLead":"A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni...","id":"20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d406c9-16fc-46d8-a684-7752d37c1488","keywords":null,"link":"/elet/20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez","timestamp":"2020. április. 28. 09:27","title":"A hátrányos helyzetű gyerekek papír alapon kapcsolódnak a „digitális tanredhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","shortLead":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","id":"20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f1f027-ea24-42fa-996e-d48adeb18020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 10:33","title":"Vérplazmából előállított szérumot adtak be két koronavírusosnak a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Tápérték, élelmiszerbiztonság, ökológiai lábnyom és az élelmiszerveszteség csökkentése: minden érv a helyi termelésű élelmiszerek mellett szólna. Magyarország még szerencsés ebből a szempontból, a Föld nagy részén azonban kivitelezhetetlen, hogy rövidüljön az ellátási lánc az élelmiszeriparban. ","shortLead":"Tápérték, élelmiszerbiztonság, ökológiai lábnyom és az élelmiszerveszteség csökkentése: minden érv a helyi termelésű...","id":"20200428_Megvalosithato_hogy_mindenki_helyi_elelmiszert_fogyasszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0f4fa-f21c-4d16-99f8-b4c62de58e4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Megvalosithato_hogy_mindenki_helyi_elelmiszert_fogyasszon","timestamp":"2020. április. 28. 14:15","title":"Meglennénk, ha minden külföldi élelmiszer eltűnne a polcokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","shortLead":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","id":"20200428_afganisztan_borton_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5468cd7-fc95-4fc0-947f-b323bb631b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_afganisztan_borton_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 05:37","title":"Újabb 12 ezer embert engednek el az afgán börtönökből a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Automatikus fizetésemelés, lakások közpénzből, elmaradt adóbefizetés – Érd polgármestere szerint az elődje két kézzel szórta a pénzt, szponzort viszont nem talált a város női kézilabdacsapatának.","shortLead":"Automatikus fizetésemelés, lakások közpénzből, elmaradt adóbefizetés – Érd polgármestere szerint az elődje két kézzel...","id":"20200428_erd_kezilabda_polgarmester_csozik_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97e0e8e-b80b-4989-b966-092013dc3622","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_erd_kezilabda_polgarmester_csozik_laszlo","timestamp":"2020. április. 28. 11:08","title":"Borított a polgármester, új korszak jön az érdi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]