Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is kell vállalniuk, felvételt készíteni, aminek a jogdíjaitól is elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0d93a-f53c-4622-b13c-47628c8ebaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_muvesz_szinesz_iro_tamogatas_pim_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 16:32","title":"A kormány a művészeket is munkaalapúan támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban még maradt.","shortLead":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban...","id":"202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542ccf-ef7b-44a8-9386-5551dea6dcc8","keywords":null,"link":"/360/202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","timestamp":"2020. május. 07. 13:00","title":"Horthyék svájci kincsét már csak Rákosiéknak sikerült visszaszerezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg egy stratégiaváltást, ami a Windows 10X jövőjével kapcsolatos.","shortLead":"Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg...","id":"20200506_microsoft_windows10x_megjelenes_egykepernyos_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad7561e-d0db-4504-ba04-74595a85fb67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_microsoft_windows10x_megjelenes_egykepernyos_laptop","timestamp":"2020. május. 06. 14:03","title":"Hagyományos számítógépekre is jön a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d35d1a-5ca1-447b-a30b-2721aab6fa58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan, mintha a napozóágyakat egy buszmegállóba tették volna. ","shortLead":"Olyan, mintha a napozóágyakat egy buszmegállóba tették volna. ","id":"20200508_Sajatos_megoldassal_tartanak_egymastol_tavol_a_nyaralokat_Szantorini_szigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11d35d1a-5ca1-447b-a30b-2721aab6fa58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e86b4ba-c240-48ee-bdd2-803c789ae23c","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Sajatos_megoldassal_tartanak_egymastol_tavol_a_nyaralokat_Szantorini_szigeten","timestamp":"2020. május. 08. 10:38","title":"Sajátos megoldással tartanák egymástól távol a nyaralókat Szantorini szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","shortLead":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","id":"20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b566c01-6f82-4ed7-a4d1-17753239616c","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Megjöttek az első infók az angolérettségi feladatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab02c8e-c1df-4804-b994-89f92a172777","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Uniós támogatás nem fog járni ez után a kivágásra termelt karácsonyfák után, de a magyar kormány ad pénzt erre is.","shortLead":"Uniós támogatás nem fog járni ez után a kivágásra termelt karácsonyfák után, de a magyar kormány ad pénzt erre is.","id":"20200507_EU_foldlabdas_karacsonyfak_tamogatas_fa_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab02c8e-c1df-4804-b994-89f92a172777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71e015a-cd77-42aa-92a0-0539b2a2bcb7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200507_EU_foldlabdas_karacsonyfak_tamogatas_fa_karacsony","timestamp":"2020. május. 07. 11:43","title":"Az EU csak a földlabdás karácsonyfákat támogatná, de a magyar kormány közbelép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kultikus terepjáró újgenerációs modelljének legolcsóbb változatért valamivel több mint 17,5 millió forintot kell fizetni – minimum.","shortLead":"A kultikus terepjáró újgenerációs modelljének legolcsóbb változatért valamivel több mint 17,5 millió forintot kell...","id":"20200508_magyarorszagon_a_7_evtized_utan_teljesen_megujult_land_rover_defender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e78eef-8b0f-49f2-ae5a-f399f4f2e4a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_magyarorszagon_a_7_evtized_utan_teljesen_megujult_land_rover_defender","timestamp":"2020. május. 08. 07:59","title":"Magyarországon a 7 évtized után teljesen megújult Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egész testet fertőtlenítő kabinokat tesztelnek Hongkongban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az egész testet fertőtlenítő kabinokat tesztelnek Hongkongban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200507_Radar360_Az_amerikai_gazdasag_es_a_Mol_is_rossz_hirt_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d9fd9-3355-4387-a6f6-a9b67fb4f4ef","keywords":null,"link":"/360/20200507_Radar360_Az_amerikai_gazdasag_es_a_Mol_is_rossz_hirt_kapott","timestamp":"2020. május. 07. 08:00","title":"Radar360: Az amerikai gazdaság és a Mol is rossz hírt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]