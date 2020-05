Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont a sérelemdíjat a negyedére csökkentette.","shortLead":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont...","id":"20200513_birosag_figyelo_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6429ea-bf0d-4ea0-bb38-c9d6d4a36b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_birosag_figyelo_lista","timestamp":"2020. május. 13. 14:29","title":"Jogerősen elítélték a Figyelőt a másik listázós cikke miatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","shortLead":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","id":"20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc7c9b-09f2-4fee-b97a-b6f992a2ac59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. május. 12. 11:59","title":"Kémfotók: roncstelepen kapták lencsevégre az új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","shortLead":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","id":"20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34822fc-15c0-447d-83e3-29293af80553","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","timestamp":"2020. május. 12. 17:30","title":"A Bugatti La Finale méltó búcsú lenne a benzinmotoros autózástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483b5ca-9b98-4425-a948-24611938cd50","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy UFO-invázió sem zökkentheti ki Duma Aktuál saját Operatív Törzsét. Kiderül, hogy mely megyéket érinti a földönkívüliek megszállása és mi a teendő, ha sugárnyaláb éri az ember bőrét. ","shortLead":"Egy UFO-invázió sem zökkentheti ki Duma Aktuál saját Operatív Törzsét. Kiderül, hogy mely megyéket érinti...","id":"20200513_Duma_Aktual_Operativ_Torzs_Galaktikus_migransok_tamadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0483b5ca-9b98-4425-a948-24611938cd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582d2b74-a7bc-4994-8c67-90f631bc9ff0","keywords":null,"link":"/360/20200513_Duma_Aktual_Operativ_Torzs_Galaktikus_migransok_tamadasa","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Duma Aktuál Operatív Törzs: A galaktikus migránsok csak 9 és 12 között fosztogathatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthonban mára 44-re nőtt az elhunytak száma.","shortLead":"Az otthonban mára 44-re nőtt az elhunytak száma.","id":"20200512_pesti_uti_idosotthon_fertozes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b230b3af-926f-4474-8909-3f506618012c","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_pesti_uti_idosotthon_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 19:27","title":"Nyomozás indult a Pesti úti idősotthon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják őket, lehet, meg fogják ezeket semmisíteni.","shortLead":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják...","id":"20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e557460b-064d-46ed-bb9c-fa6af41db9d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Torlódnak a kikötőkben az ázsiai áruval teli konténerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0dd629-a0f5-4e9d-a442-0e9fa7b5a00c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A szabályokon a magyar miniszterelnök kedvéért sem változtat az Európai Parlament. ","shortLead":"A szabályokon a magyar miniszterelnök kedvéért sem változtat az Európai Parlament. ","id":"20200513_Varga_Judit_Magyarorszag_brusszel_vita_jogallamisag_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0dd629-a0f5-4e9d-a442-0e9fa7b5a00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15067aaa-e514-4eb5-a54a-4daf33c65b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Varga_Judit_Magyarorszag_brusszel_vita_jogallamisag_Orban","timestamp":"2020. május. 13. 14:56","title":"EP: Nem küldheti maga helyett Varga Juditot Brüsszelbe Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook peren kívül egyezett meg azokkal az egykori moderátorokkal, akik szerint a cég nem tett meg mindent a biztonságos munkavégzés érdekében.","shortLead":"A Facebook peren kívül egyezett meg azokkal az egykori moderátorokkal, akik szerint a cég nem tett meg mindent...","id":"20200513_facebook_moderator_karterites_mentalis_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a5b4c-5383-4ebc-b68d-16f10e6affd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_facebook_moderator_karterites_mentalis_megbetegedes","timestamp":"2020. május. 13. 15:03","title":"16,9 milliárd forintnyi kártérítést fizet a moderátoroknak a Facebook, annyira durva a munkájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]