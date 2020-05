Kötelező lesz QR-kódot rakni rájuk, amelyekkel pluszinformációkhoz lehet hozzájutni, és a maximális futásteljesítményt is fel kell majd tüntetni.

Az Európai Parlament brüsszeli, háromnapos plenáris ülésén elfogadott új szabályzás szerint a gumiabroncsok címkéin 2021-től fel kell tüntetni az abroncs üzemanyag-hatékonyságát, nedvestapadási indexét és külső gördülési zajszintjét is – közölte az Európai Parlament.

Az autó- és teherautógumikra vonatkozó új címkézési szabályok célja, hogy a vásárlók egyértelmű és egymással összehasonlítható információhoz jussanak, ezáltal tudatosan dönthessenek az üzemanyagot megtakarító, biztonságosabb és kevesebb zajt okozó abroncsok mellett.

A közlemény szerint a fogyasztói szokások megváltoztatásán keresztül tisztábbá válhat a környezet, ugyanis a káros mikroműanyagok jelentős része a gumiabroncsok kopásából származik. A becslések szerint várhatóan jelentősen, tízmillió tonnával lesz alacsonyabb a szén-dioxid-kibocsátás, a gyártók pedig közel kilencmilliárd eurós (nagyjából 3200 milliárd forint) forgalomnövekedéssel számolhatnak.

A címkéket a fogyasztók számára jól láthatóan kell elhelyezni mindenhol, ahol gumiabroncsokat árulnak, beleértve az online boltokat is. A címkéken egyszerűen olvasható QR-kódokat is fel kell tüntetni. Az új címkeszabályok a nehézgépjárművek úgynevezett C3 abroncsaira is vonatkoznak, amelyek eddig nem tartoztak az Európai Unió címkézési szabályainak hatálya alá.

A címkéknek a későbbiekben a kilométerben kifejezett maximális élettartamra, a kopásra, az újrafutózott abroncsra és a havon és jégen mért tapadásra vonatkozó adatokat is tartalmazniuk kell. A kilométerben kifejezett élettartamról és a kopásállásról szóló információ feltüntetése akkor válik majd kötelezővé, ha megjelennek a megfelelő tesztelési módszerek.

Az uniós parlamenti jóváhagyást követően a jogszabályt az Európai Unió Tanácsának hivatalosan is el kell fogadnia, ezt követően 2021. május elsejével léphet hatályba. Az új jogszabály a gumiabroncsok címkézéséről szóló 2009-es rendeletet váltja fel.

