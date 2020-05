Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","shortLead":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","id":"20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ff7336-65ed-4005-b48c-78032c388622","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","timestamp":"2020. május. 18. 19:56","title":"Ötéves kor felett minden brit jelentkezhet koronavírus-szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","shortLead":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","id":"20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeceb37-8456-462c-8f87-de1634148e2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","timestamp":"2020. május. 17. 14:49","title":"Trumpék egy egész iparágat tettek hullámvasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","shortLead":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","id":"20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df0f61-1ae0-4df6-b9fe-b469388de8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","timestamp":"2020. május. 18. 13:11","title":"A Margit híd vizes útszakaszán piruettezett egy autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus terjedése lassult, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma.","shortLead":"A vírus terjedése lassult, egy nap alatt 291 volt az új fertőzöttek száma.","id":"20200518_Belgiumban_mar_tobb_mint_9_ezer_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de93bb-1eb6-44d1-a2d3-b5b76d88f150","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Belgiumban_mar_tobb_mint_9_ezer_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. május. 18. 06:17","title":"Belgiumban már több mint 9 ezer áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_magyarorszag_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22a0203-03ad-470e-84a0-c7da3f605de2","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_magyarorszag_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 07:20","title":"Öt újabb halálos áldozata van a járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány szerint maradniuk kell az utazási korlátozásoknak.","shortLead":"A kormány szerint maradniuk kell az utazási korlátozásoknak.","id":"20200517_Szlovakia_nem_lazitana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d0ae17-e65d-4e6c-8776-c83203f87c40","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Szlovakia_nem_lazitana","timestamp":"2020. május. 17. 21:59","title":"Szlovákia nem lazítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai földmérőknek egyelőre nem sikerült feljutniuk a Csomolungmára. ","shortLead":"A kínai földmérőknek egyelőre nem sikerült feljutniuk a Csomolungmára. ","id":"20200517_hany_meter_Mount_Everest_foldmero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070d54fd-60c5-4af6-aec5-d07a50d3f7ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_hany_meter_Mount_Everest_foldmero","timestamp":"2020. május. 17. 14:46","title":"Meg akarták mérni, hány méter a Mount Everest, aztán jött a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","shortLead":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","id":"20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5229d4-0797-42a6-8759-30538e9a8ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","timestamp":"2020. május. 17. 18:00","title":"Lazítottak a franciák, napok alatt lett több tucat új vírusgócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]