A BMW M szóvivője Andreas Schwab is megerősítette a korábban terjedő hírt, amely szerint a bajor márka egyik legizgalmasabb modelljét, a kompakt sportautó M2-es modellt az év végével kivezetik az európai kínálatból.

Az ok az egyre szigorúbb uniós emissziós normák, amelyek miatt az ilyen, viszonylag kis számban értékesíthető autók miatt is túlzott bírságokat szabnak ki a gyártókra. Nemrégiben jelentette be a Ford is, hogy hasonló okokból nem fejlesztik már a Ford Focus RS legújabb generációját.

A jelenleg F87-es kódnéven futó bajor BMW M2-es rövid karrierje tehát hamarosan véget ér, de addig a még izgalmasabb Competition és az M2 CS változatokra is érdemes lehet lecsapni, mert ezek ára nőhet a piaci kivonulás után. Főleg annak fényében, hogy ezeket a modelleket végképp beszüntetik, míg az alap M2-eseket a világ Európán kívüli területein tovább fogalmazzák majd.

© BMW

A 370 lóerős M2 eltűnésével az S55-ös nevű hathengeres motor is elköszön a BMW-től, amely a kis kompakt sportkocsit hajtotta. Az M2-est egyébként 2014-ben mutatták be, annak szellemében, hogy visszahozzák a 70-es évek egyik leginkább dicsért autóját a 2002 Turbót, amely az egész BMW M Sport részleg sikerét is megalapozta.

A rövid tengelytávú, ám széles nyomtávú karosszéria egy igazán izgalmas, hátsókerék-hajtású autót rejtett, amellyel legalább olyan jókat lehetett autózni, mint egy 10 millió forinttal drágább M4-es BMW-vel.

