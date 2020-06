Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Arról is beszélt, hogyan kell helyesen port törölgetni.

","shortLead":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív...","id":"20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc6aa30-54ac-4a6c-9746-5eee812a0cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","timestamp":"2020. június. 10. 12:44","title":"Az utóbbi idők 5 legjobb perce Müller Cecíliától – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De a járvány miatt jegelt közérdekű adatigénylésekre választ kell adni.","shortLead":"De a járvány miatt jegelt közérdekű adatigénylésekre választ kell adni.","id":"20200611_Megmarad_a_konnyitett_receptkivaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa956a-9c48-4e64-b5a7-fe7a7a3dda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8982c7a8-f61c-4d8c-b985-ae063281386a","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Megmarad_a_konnyitett_receptkivaltas","timestamp":"2020. június. 11. 16:34","title":"Megmarad a könnyített receptkiváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort fejlesztett, ami hatszor tovább bírja, mint a most használt változatok.","shortLead":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort...","id":"20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7af57c-74e7-44f3-837d-30d2912c260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","timestamp":"2020. június. 10. 09:03","title":"16 évig is jó lehet: állítólag kész az új aksi, amelyre még Elon Musk is felkapta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","shortLead":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","id":"202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febf0e03-1da1-4602-a296-877b0b3f19f7","keywords":null,"link":"/360/202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","timestamp":"2020. június. 11. 14:00","title":"Jó időzítéssel vesz repülőgépgyárat a NER ismert figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadás és zivatar miatt egyes szintű figyelmeztetés van érvényben sok helyen.","shortLead":"Felhőszakadás és zivatar miatt egyes szintű figyelmeztetés van érvényben sok helyen.","id":"20200610_idojaras_felhoszakadas_zivatar_napsutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3409e889-2043-4e91-900b-aa922f5900ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_idojaras_felhoszakadas_zivatar_napsutes","timestamp":"2020. június. 10. 06:00","title":"Szinte bárhol jöhet egy zivatar szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem örül az amerikai elnök a friss közvélemény-kutatásoknak, és ennek hangot is ad.","shortLead":"Nem örül az amerikai elnök a friss közvélemény-kutatásoknak, és ennek hangot is ad.","id":"20200610_Trump_CNN_Biden_nepszeruseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b18f4f8-0e99-42ce-b741-7afb853aa91a","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_Trump_CNN_Biden_nepszeruseg","timestamp":"2020. június. 10. 20:42","title":"Trump kampánystábja bocsánatkérésre szólította fel a CNN-t, mert Bident mérték népszerűbbnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b84d9-5dd7-47a2-8f9e-e801bae142a4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már a budapesti Újlipótvárosban sem ritkák a panelek. ","shortLead":"Már a budapesti Újlipótvárosban sem ritkák a panelek. ","id":"20200610_panel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a51b84d9-5dd7-47a2-8f9e-e801bae142a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578a42f8-5950-4f39-be9d-36685859e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_panel","timestamp":"2020. június. 10. 20:30","title":"Hét év alatt megháromszorozták értéküket a panellakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A 47 éves Michael Whitty azért tette, amit, mert azt olvasta a neten, hogy az 5G miatt alakult ki a koronavírus.","shortLead":"Egy brit férfit három év börtönre ítéltek, amiért jókora kárt okozott egy 5G-s telefonpóznában. A 47 éves Michael...","id":"20200610_gyujtogatas_5g_mobiltorony_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e76b24-0d56-49cb-aa68-f54e51a73b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_gyujtogatas_5g_mobiltorony_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 10. 12:03","title":"Felgyújtott egy 5G-s mobiltornyot, mert azt hitte, amiatt alakult ki a világjárvány – 3 év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]