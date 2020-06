Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","shortLead":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","id":"20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8ba78-8e9e-4a4c-958a-d96e30d0b738","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 13. 21:27","title":"Meghalt Dobos László, Karcag polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat. ","shortLead":"Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat. ","id":"20200614_Emmi_egeszsegugyi_dolgozok_juttatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1f1d57-88fb-4665-a952-3ad547bb832c","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Emmi_egeszsegugyi_dolgozok_juttatas","timestamp":"2020. június. 14. 21:06","title":"Emmi: nem az egészségügyi dolgozók feladata igényelni az egyszeri juttatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","shortLead":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","id":"20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2e53b-d522-4056-96ed-352976d2dd9d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","timestamp":"2020. június. 15. 10:01","title":"Csendben felhúztak egy bárt a budavári Hilton tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termelés ismét a feldolgozóiparban nőtt a legjobban.","shortLead":"A termelés ismét a feldolgozóiparban nőtt a legjobban.","id":"20200615_ipari_termeles_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b128d6-680b-43d6-805b-02fd2e3b18e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_ipari_termeles_kina_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 06:15","title":"A vártnál kisebb mértékben, de nőtt az ipari termelés Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már a járvány előtt is gyengélkedett az építőipar, azóta pedig csak romlott a helyzet.","shortLead":"Már a járvány előtt is gyengélkedett az építőipar, azóta pedig csak romlott a helyzet.","id":"20200615_Tovabb_gyengul_a_magyar_epitoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2d28a0-5612-4fc9-b1da-9569615b2142","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_Tovabb_gyengul_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2020. június. 15. 09:06","title":"Tovább gyengül a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c619256-cb8a-40be-bc85-4e5511304adb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amit a kerékpáros csinált, az tilos és életveszélyes.","shortLead":"Amit a kerékpáros csinált, az tilos és életveszélyes.","id":"20200613_biciklis_m5_autopalya_eletveszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c619256-cb8a-40be-bc85-4e5511304adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29e7636-70ca-4c89-97ae-d522b07d4efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_biciklis_m5_autopalya_eletveszely","timestamp":"2020. június. 13. 19:12","title":"Bringást videóztak az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77012db-aa53-49aa-910f-6ea96eafadcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.","shortLead":"Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.","id":"20200615_koronavirus_szamok_jarvany_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e77012db-aa53-49aa-910f-6ea96eafadcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99877369-797b-4fac-a87b-2d415aa64036","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_koronavirus_szamok_jarvany_covid","timestamp":"2020. június. 15. 08:30","title":"Egyetlen új áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","shortLead":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","id":"20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3bc8cb-b018-44f6-a3a3-a29ed02c9e82","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","timestamp":"2020. június. 13. 18:01","title":"Indiában ismét rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]