Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek, milyen életkorban melyik a legalkalmasabb biztosítástípus? Összeszedtük öt pontban, hogy melyikről mit érdemes tudni, és hogy milyen szempontok alapján célszerű választani.","shortLead":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek...","id":"20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128c28b0-fe04-47f0-a349-19507c6b623a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","timestamp":"2020. július. 22. 09:30","title":"Vigyázni akar magára? 5 pontban elmagyarázzuk, hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f5f6ce-a9fb-47f3-b18c-627fe632cb5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Utcán, téglákra rakott autókkal még manapság sem ritka a felnilopás, de szállítás közben lelopni a kerekeket vadonatúj autókról nem éppen hétköznapi bűneset. ","shortLead":"Utcán, téglákra rakott autókkal még manapság sem ritka a felnilopás, de szállítás közben lelopni a kerekeket vadonatúj...","id":"20200722_Leloptak_a_kerekeket_egy_tehervonaton_szallitott_tucatnyi_autorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9f5f6ce-a9fb-47f3-b18c-627fe632cb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb892f7-5e79-4912-87ab-9a2880617888","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Leloptak_a_kerekeket_egy_tehervonaton_szallitott_tucatnyi_autorol","timestamp":"2020. július. 22. 10:17","title":"Lelopták a kerekeket egy tehervonaton szállított tucatnyi autóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Váratlan körülmények (koronajárvány?) miatt visszavonta a mentőszolgálat járműmegrendelésén adott ajánlatát a BM Heros állami cég, amely évek óta a gyártja a mentők járműveit. Ezért (is) kapott 1,4 milliárdért új üzemcsarnokot. Más ajánlat nem volt, a mentők újra kiírják a beszerzést.","shortLead":"Váratlan körülmények (koronajárvány?) miatt visszavonta a mentőszolgálat járműmegrendelésén adott ajánlatát a BM Heros...","id":"20200722_A_mentogyartasra_14_milliardert_felizmositott_ceg_visszalepett_a_mentok_megrendelesebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557c3031-692b-48c4-b66e-a591d89b09ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200722_A_mentogyartasra_14_milliardert_felizmositott_ceg_visszalepett_a_mentok_megrendelesebol","timestamp":"2020. július. 22. 05:54","title":"A mentőgyártásra 1,4 milliárdért felizmosított állami cégnek váratlanul kockázatos lett a mentőgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De azért vannak pozitívumok is – mondta a finn pilóta a verseny után.","shortLead":"De azért vannak pozitívumok is – mondta a finn pilóta a verseny után.","id":"20200722_kimi_raikkonen_f1_forma1_mogyorod_magyar_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef0d5d-fc51-4459-bf69-a9018007a80a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_kimi_raikkonen_f1_forma1_mogyorod_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 22. 11:25","title":"Räikkönen: Katasztrófa volt a Magyar Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az indulatok nyílt felszínre törésével színezett, maratoni csúcstalálkozóján az EU állam- és kormányfői végül olyan egyezséget kötöttek a hétéves költségvetésről és a mentőalapról, hogy mindenki győztesként térhet haza. A magyar és a lengyel kormányfő például azzal, hogy országuk úgy jut újabb

eurómilliárdokhoz, hogy sikerült elmismásolni a jogállamiság kritériumának alkalmazását.","shortLead":"Az indulatok nyílt felszínre törésével színezett, maratoni csúcstalálkozóján az EU állam- és kormányfői végül olyan...","id":"20200722_Mindenki_sztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e65304-44d8-43ac-88fa-e8051b223af6","keywords":null,"link":"/360/20200722_Mindenki_sztar","timestamp":"2020. július. 22. 14:00","title":"Mindenki győztesnek érzi magát és a \"történelmi\" jelzőt emlegeti a brüsszeli alku után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába lesz kész az új vezeték, nem lesz mit szállítani benne, a fejlesztés ráadásul drága is.","shortLead":"Hiába lesz kész az új vezeték, nem lesz mit szállítani benne, a fejlesztés ráadásul drága is.","id":"20200721_romania_foldgaz_brua_vezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873d79b7-1215-412f-8d13-2dfef01b4cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_romania_foldgaz_brua_vezetek","timestamp":"2020. július. 21. 16:40","title":"Feljebb mehet a gáz ára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer szerint egyértelmű, hogy reagálniuk kell a történtekre. ","shortLead":"A producer szerint egyértelmű, hogy reagálniuk kell a történtekre. ","id":"20200722_A_Grace_klinikaba_is_beleirjak_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1c1e4d-d7c6-4feb-9266-82c923c3e413","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_A_Grace_klinikaba_is_beleirjak_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 22. 12:00","title":"A Grace klinikába is beleírják a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg a vírus, és milyen hosszú távú hatásai lehetnek a fertőzésnek. Eközben a világon mind több, a betegségen már átesett ember számol be súlyos, hónapokig tartó mellékhatásokról, köztük akár agykárosodásról is. ","shortLead":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg...","id":"20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774fa90b-1ee4-4335-b08c-fd0849c2b2a7","keywords":null,"link":"/360/20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. július. 22. 06:30","title":"Kigyógyultak a koronavírusból, de a neheze csak ezután jött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]