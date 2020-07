Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette, így az elemzőket nem érte váratlanul. Ugyanakkor a jegybank kommunikációjából arra lehet következtetni, hogy ezúttal a csökkenést a hosszú hozamoknál is mindenképpen érvényesíteni szeretnék: éppen ezért az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy mi fog történni a hosszú kamatperiódusú hitelek kondícióival, melyekre az előző kamatvágás csak minimális hatással volt.","shortLead":"A jegybank július 22-től 0,6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ezen lépését az MNB már előre bejelentette...","id":"20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacfa31-ef05-40ca-84b4-06375597a9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Mi_tortenik_a_hitelekkel_most_hogy_az_alapkamat_06_szazalekra_csokkent","timestamp":"2020. július. 28. 07:34","title":"Mi történik a hitelekkel most, hogy az alapkamat 0,6 százalékra csökkent?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nyolcvanéves, és ma sem tanulság nélküli az a pávatáncos kormányzati ügyeskedés, amellyel az 1940-es évek ellenzéki sajtóját, köztük megkülönböztetetten a Magyar Nemzetet kezelték.","shortLead":"Nyolcvanéves, és ma sem tanulság nélküli az a pávatáncos kormányzati ügyeskedés, amellyel az 1940-es évek ellenzéki...","id":"202030__petho_sandor_lemondolevele__peldabeszedek__nyomasra_onkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e49c6-ad87-4a5d-aaf9-a5398a35c28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3385ce92-f590-4f74-bb26-ce18eeb92bf1","keywords":null,"link":"/360/202030__petho_sandor_lemondolevele__peldabeszedek__nyomasra_onkent","timestamp":"2020. július. 26. 15:00","title":"Így mondatta le a hatalom 80 éve a Magyar Nemzet főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban is.\r

","shortLead":"Az újra szabadlábon lévő ragadozó korábban több állatot is széttépett, és jelentős károkat okozott a meződazdaságban...","id":"20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e4a42-51a2-42dd-a100-112116f12a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd95cac8-e9e7-495b-ad52-c8fa49036ac8","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Olaszorszag_brutalis_medve_Pillango","timestamp":"2020. július. 27. 18:31","title":"Ismét megszökött a brutális olasz medve, Pillangó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lángok több ezer hektárnyi területet pusztítottak el Korinthosz közelében.","shortLead":"A lángok több ezer hektárnyi területet pusztítottak el Korinthosz közelében.","id":"20200727_erdotuz_gorogorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744e7981-fe20-4c47-9b97-c2ab5fed5630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec77b01-c9d1-4d34-bf7c-ccd83289943d","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_erdotuz_gorogorszag","timestamp":"2020. július. 27. 05:55","title":"Öt nap után sikerült megfékezni egy görögországi erdőtüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna elmennie egyetlen játékosnak is. Most azt állítja, csak vacsorázni ment a Magic City sztriptízklubba, nem voltak ott táncosok. A másfél-két hetes karantént nem ússza meg így sem.","shortLead":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna...","id":"20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5f364-1357-4a24-9a77-f7ec2878b8c7","keywords":null,"link":"/sport/20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 11:07","title":"Karanténba megy az NBA-játékos, aki a szezon indulása előtt kiszökött „vacsorázni” egy sztriptízklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy megrendezik idén a Szegedi Ifjúsági Napokat és a Strand Fesztivált.","shortLead":"Nem biztos, hogy megrendezik idén a Szegedi Ifjúsági Napokat és a Strand Fesztivált.","id":"20200727_strand_fesztival_szin_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb16746b-99f7-40a0-87a9-ba29d957c6c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_strand_fesztival_szin_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. július. 27. 17:22","title":"További magyar fesztiválok maradhatnak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33354fc8-2e8d-4f23-a941-3eb9a1035190","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az igazság az, hogy mindenki hazudik. Annak alapján, hogy a hazugság kinek az érdekét szolgálja, négyféle változatát különböztethetjük meg.","shortLead":"Az igazság az, hogy mindenki hazudik. Annak alapján, hogy a hazugság kinek az érdekét szolgálja, négyféle változatát...","id":"20200726_Hanyfajta_hazugsag_letezik_es_mit_feleljunk_a_hogy_nezek_ki_kerdesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33354fc8-2e8d-4f23-a941-3eb9a1035190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd40273f-bedd-47e5-a36c-162425f91090","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200726_Hanyfajta_hazugsag_letezik_es_mit_feleljunk_a_hogy_nezek_ki_kerdesre","timestamp":"2020. július. 26. 19:15","title":"Hányféle hazugság létezik, és mit feleljünk a „hogy nézek ki” kérdésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek köszönhetően az olaszok egyik legismertebb modellje.","shortLead":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek...","id":"20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd2d582-f956-4172-8d3b-cadc52c915c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","timestamp":"2020. július. 27. 10:25","title":"A Magnum-féle Ferrariból is elektromos autót csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]