[{"available":true,"c_guid":"434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította a koronavírus miatt elrendelt távmunkát a Facebook, amely újabb ezerdolláros bónuszt fizet az alkalmazottaknak. A pénzt az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközökre, kiegészítőkre lehet fordítani.","shortLead":"Meghosszabbította a koronavírus miatt elrendelt távmunkát a Facebook, amely újabb ezerdolláros bónuszt fizet...","id":"20200807_facebook_tavmunka_home_office_bonusz_koronavirus_irodai_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4893e33c-3711-48b2-bb4c-92b746dbd89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_facebook_tavmunka_home_office_bonusz_koronavirus_irodai_munka","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:03","title":"A Facebooknál 2021 nyaráig nem kell bemenni az irodákba, és még extra pénz is jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebcf636-0662-4c50-b116-97aaca3aa8da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfoghatatlan erejű volt a Bejrút kikötőjét és belvárosának egy részét romba döntő keddi robbanás, s biztosra vehető, hogy a katasztrófa tovább mélyíti az egyszer a térség legnyugodtabb államának számító Libanon súlyos belpolitikai és gazdasági válságát.","shortLead":"Felfoghatatlan erejű volt a Bejrút kikötőjét és belvárosának egy részét romba döntő keddi robbanás, s biztosra vehető...","id":"20200805_Tarsadalmi_robbanast_is_hozhat_Libanonban_a_bejruti_oriasdetonacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebcf636-0662-4c50-b116-97aaca3aa8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9dce5-82d9-48a0-8505-bf1376ca3fcc","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_Tarsadalmi_robbanast_is_hozhat_Libanonban_a_bejruti_oriasdetonacio","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:12","title":"Társadalmi robbanást hozhat Libanonban a bejrúti óriásdetonáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szent Korona se óv meg a koronavírustól, otthon csörömpölhetnek csak a tarsolylemezek.","shortLead":"A Szent Korona se óv meg a koronavírustól, otthon csörömpölhetnek csak a tarsolylemezek.","id":"20200807_Elmarad_iden_a_Kurultaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140d8d4e-ef25-431b-842e-5df9efdaadb1","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Elmarad_iden_a_Kurultaj","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:52","title":"Elmarad idén a Kurultáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány elemeinek tűnhettek, de hamar megjelentek azok a rajongók és támogatók, akik arra figyelmeztettek, hogy a rapperen valószínűleg eluralkodott korábban felvállalt bipoláris zavara. Ha ismerjük és értjük a betegség tüneteit, West ámokfutásnak tűnő megnyilvánulásai is egészen más megvilágításba kerülnek. De mit kell tudni és hogyan érdemes beszélni a bipoláris zavarról? Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük.","shortLead":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány...","id":"20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfca58d-6e4a-4a93-a0c5-6a4ae2a4ca57","keywords":null,"link":"/elet/20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:00","title":"Ne az legyen a reakció, hogy ez egy félőrült pszichopata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d64adb-a366-4839-b33b-400e5b282f37","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"Több város korábban is álmodozott korszerű reptérrről, a kormány is ígért ezt-azt, és látszólag most ismét nekiveselkedett a dolognak. Egy kis reptér nemigen lehet nyereséges, de beruházókat csábíthat, és nem mellékes szempont, hogy a magyar nagyvállalkozók egyre jobban szeretnek repülni belföldön is.","shortLead":"Több város korábban is álmodozott korszerű reptérrről, a kormány is ígért ezt-azt, és látszólag most ismét...","id":"202032_legvarkikotok_orszagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40d64adb-a366-4839-b33b-400e5b282f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b547a392-ba54-4f04-bec3-0ff73d4b395b","keywords":null,"link":"/360/202032_legvarkikotok_orszagszerte","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:00","title":"„Nem innen indulna Tenerifére járat” – vidéki repterek fejlesztéséért bolondul a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","shortLead":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","id":"20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d0425f-c735-46c9-ac37-eb2bb67c016a","keywords":null,"link":"/elet/20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:00","title":"Schobert Norbert csak 18 éven felülieket engedne regisztrálni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa20eca-bf86-45e6-8d36-876ff2089165","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Posta új, a Magyar Rockklasszikusok című bélyegsorozatot ad ki, ennek első darabja az Omega slágerére emlékezik.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Posta új, a Magyar Rockklasszikusok című bélyegsorozatot ad ki, ennek első darabja az Omega slágerére...","id":"20200806_Hivatalos_postai_belyegre_kerult_a_Gyongyhaju_lany_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa20eca-bf86-45e6-8d36-876ff2089165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf923953-6459-4830-b8f9-30c14fa22b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Hivatalos_postai_belyegre_kerult_a_Gyongyhaju_lany_foto","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:19","title":"Hivatalos postai bélyegre került a Gyöngyhajú lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Teljesen spekulatív\" volt a Magyar Nemzet cikke a Tesco szerint, egyelőre nincs szó többlépcsős leépítésről.","shortLead":"\"Teljesen spekulatív\" volt a Magyar Nemzet cikke a Tesco szerint, egyelőre nincs szó többlépcsős leépítésről.","id":"20200806_tesco_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adada8d-4e73-48c8-b404-913ef00cc4c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_tesco_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:31","title":"Cáfolja a Tesco, hogy csoportos létszámleépítésre készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]