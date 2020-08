Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"734e64ce-8b00-446d-84a7-e23578267fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek a koronavírus-betegek kezelésében.","shortLead":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek...","id":"20200813_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734e64ce-8b00-446d-84a7-e23578267fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd56c0c-5439-46b4-909c-a7a4728f8326","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:00","title":"A világhírű magyar kutató és csapata több olyan hatóanyagot is talált, amelyek jók lehetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A XXI. Század Intézet szerint Karácsony Gergely nem tudja folytatni azt az építkezést, amelyet az előző városvezető, Tarlós István elindított.","shortLead":"A XXI. Század Intézet szerint Karácsony Gergely nem tudja folytatni azt az építkezést, amelyet az előző városvezető...","id":"20200813_xxi_szazad_intezet_karacsony_gergely_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e017effa-3802-46e4-8edf-52ef55f37af3","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_xxi_szazad_intezet_karacsony_gergely_tarlos_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:46","title":"A kormányközeli intézet kikutatta, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","shortLead":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","id":"20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2ffa7-d163-47ee-b16c-debdc0a020d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","timestamp":"2020. augusztus. 12. 22:06","title":"Az utolsó egyedek sejtjeiből támasztanának fel egy kihalt orrszarvú fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre többször, egyre többeknél bukkan fel a telefon fotója.","shortLead":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39bb77a-c4bf-4ced-9c07-dcec1f54c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:03","title":"Már az Android-főnök is Surface Duót használ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Összeverték a bebörtönzött tüntetőket Beloruszban, itt a második hullám egy virológus szerint, magyar focista a BL-elődöntőben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Összeverték a bebörtönzött tüntetőket Beloruszban, itt a második hullám egy virológus szerint, magyar focista...","id":"20200814_Radar360_Kozos_jeloltekkel_az_ellenzek_egymasra_vallhatnak_fideszesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc46fc0-c4d4-4056-af80-116c5e6ec640","keywords":null,"link":"/360/20200814_Radar360_Kozos_jeloltekkel_az_ellenzek_egymasra_vallhatnak_fideszesek","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:00","title":"Radar360: Közös jelöltekkel az ellenzék, egymásra vallhatnak fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910","c_author":"Nissan","category":"brandcontent","description":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg elektronikus kütyü és vezetőtámogató rendszer, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ha szétnéz az autószalonok kínálatában. De mi alapján és hogyan válasszunk autót, ha számunkra a család, a környezetvédelem, a stílus vagy épp a megbízhatóság az első? Az alábbiakban adunk néhány tanácsot a különféle csoportokba sorolható sofőrök számára. ","shortLead":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg...","id":"20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b435c-a58e-4900-b45a-c8c20b4e2ec3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:30","title":"Gyors, takarékos vagy környezettudatos: melyik az Önhöz leginkább passzoló autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányközeli bulvársajtó arról írt, hogy Friderikusz Sándor költözik, és anyagi gondjai vannak. A műsorvezető úgy érezte, tiszta vizet kell önteni a pohárba.","shortLead":"A kormányközeli bulvársajtó arról írt, hogy Friderikusz Sándor költözik, és anyagi gondjai vannak. A műsorvezető...","id":"20200812_Friderikusz_Sandor_New_York","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3f2760-c730-4f9d-bec6-a2f1c14fc8df","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Friderikusz_Sandor_New_York","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:49","title":"Friderikusz közölte: nem költözik New Yorkba, viszont perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között viszont mindössze 12 olyan van, ami igazán különlegesnek számít.","shortLead":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között...","id":"20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d4d14c-30bb-49fd-9604-8ca4c6e3315c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:03","title":"Van 12 exobolygó, ami a NASA tudósainak is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]