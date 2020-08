Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csütörtökig nem várható számottevő javulás az időjárásban.","shortLead":"Csütörtökig nem várható számottevő javulás az időjárásban.","id":"20200818_masodfoku_riasztas_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1b65ce-8bc9-40e5-94d5-eb3d6d4da576","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_masodfoku_riasztas_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:15","title":"Ismét kiadták a másodfokú riasztást felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","shortLead":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","id":"20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ea640d-f5d1-4d10-b9e3-c710edcbdcb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:22","title":"Rihanna, Childish Gambino, Bob Dylan – Így mulat a volt amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László viszont lekerül a képernyőről.



","shortLead":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya...","id":"20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ab148-f4af-4585-84b7-8853dd6a2bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:34","title":"Lecseréli Kovács Áronékat a köztévé a SzerencseSzombat éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb interpelláció és módosító javaslat, egyre rövidülő viták és ritkuló parlamenti ülésnapok. Az országgyűlés így mára teljesen elvesztette a kormány ellenőrzésével kapcsolatos szerepét.","shortLead":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. Kevesebb...","id":"202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03478fe5-be68-47af-b22a-e12fd6d6e434","keywords":null,"link":"/360/202034__felidoben_aparlament__rutinbol__bologatok__durva_finomhangolas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:00","title":"A NER parlamentjében az ellenzékkel lassan már szóba sem állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A meghosszabbítás egyik amerikai feltétele a tárgyalások kiterjesztése a fejlesztés alatt lévő orosz nukleáris fegyverekre. Washington különmegbízottja szerint most az orosz térfélen pattog a labda.","shortLead":"A meghosszabbítás egyik amerikai feltétele a tárgyalások kiterjesztése a fejlesztés alatt lévő orosz nukleáris...","id":"20200818_start_szerzodes_targyalasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae903a2-6f87-45af-9783-015bf845aef6","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_start_szerzodes_targyalasok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:27","title":"Az új orosz atomfegyverek korlátozásához kötné Washington a START egyezmény megmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb1a0b8-f176-406b-a4d9-d2213e6852fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stockholmi Svéd Természettudományi Múzeumban vizsgálták meg annak az állatnak a gyomortartalmát, amely 14 ezer évvel ezelőtt pusztulhatott el.","shortLead":"A stockholmi Svéd Természettudományi Múzeumban vizsgálták meg annak az állatnak a gyomortartalmát, amely 14 ezer évvel...","id":"20200818_kolyokkutya_lelet_maradvany_gyomortartalom_gyapjas_rinocerosz_gyapjas_orrszarvu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb1a0b8-f176-406b-a4d9-d2213e6852fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa6eafd-9bd8-472c-b547-acac894131df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_kolyokkutya_lelet_maradvany_gyomortartalom_gyapjas_rinocerosz_gyapjas_orrszarvu","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:03","title":"Különleges leletre bukkantak egy 14 ezer éve élt állat gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aace852-9c93-4e66-9386-dbb699cbc48f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG One sokat késett, de a tehetős vásárlók számára vélhetően megérte a várakozás. ","shortLead":"A Mercedes-AMG One sokat késett, de a tehetős vásárlók számára vélhetően megérte a várakozás. ","id":"20200819_video_3_ev_keses_utan_versenypalyan_a_mercedesamg_one_uj_kozuti_hiperautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aace852-9c93-4e66-9386-dbb699cbc48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df5948a-64b4-46cc-b592-90f37db8bb67","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_video_3_ev_keses_utan_versenypalyan_a_mercedesamg_one_uj_kozuti_hiperautoja","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:21","title":"Videó: 3 év késés után versenypályán a Mercedes új közúti hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a056328-5c90-4254-8dec-a9cc1ee6ec0f","keywords":null,"link":"/360/20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:00","title":"A Tesla születése – Elon Musk életútja 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]