Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","id":"20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4237831-36c5-4eb6-8d67-f88bf210c460","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:11","title":"Vége a hosszú hétvégének, bedugultak az autópályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanra azok a tömegrendezvények lettek a fő fertőzésgócok, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat, szemben a kora nyárral, amikor a munkahelyeken terjedt a vírus. ","shortLead":"Mostanra azok a tömegrendezvények lettek a fő fertőzésgócok, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat...","id":"20200823_koronavirus_gyorsan_terjed_francia_fiatalok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0eee81-45ad-48d0-82c0-0c9da174fa00","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_koronavirus_gyorsan_terjed_francia_fiatalok_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:31","title":"Négyszer gyorsabban terjed a koronavírus a fiatalok között Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezalatt hat emberrel végzett a járvány, míg egy nappal korábban 18 áldozatot követelt az országban. ","shortLead":"Ezalatt hat emberrel végzett a járvány, míg egy nappal korábban 18 áldozatot követelt az országban. ","id":"20200823_egyesult_kiralysag_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225dcf93-071e-4f6f-ab7b-e6c60b37367b","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_egyesult_kiralysag_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:23","title":"1041 koronavírusost találtak a briteknél vasárnap, csökkent az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szép nagy szórásban jöttek a számok.","shortLead":"Szép nagy szórásban jöttek a számok.","id":"20200823_Amilyen_esemenytelen_volt_a_vasarnap_pont_olyanok_lettek_a_hatos_lotto_szamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95824f2d-07ed-40d4-b4aa-a701e3bcbc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200823_Amilyen_esemenytelen_volt_a_vasarnap_pont_olyanok_lettek_a_hatos_lotto_szamai","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:18","title":"Amilyen eseménytelen volt a vasárnap, pont olyanok lettek a hatos lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.","shortLead":"Nagy szélre, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani.","id":"20200823_A_meteorologia_figyelmeztetest_adott_ki_jon_a_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3d0442-837d-4948-b353-13a4e54ca89b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_A_meteorologia_figyelmeztetest_adott_ki_jon_a_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:29","title":"A meteorológia figyelmeztetést adott ki, jön a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A krónikus légúti betegségben szenvedők légúti irritációt, légzési nehézséget, köhögést tapasztalhatnak.","shortLead":"A krónikus légúti betegségben szenvedők légúti irritációt, légzési nehézséget, köhögést tapasztalhatnak.","id":"20200822_Budapesten_is_magas_az_ozonkoncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb7987-63e6-4a99-81ea-d681e8ff212f","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Budapesten_is_magas_az_ozonkoncentracio","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:40","title":"Tizenkilenc városban, Budapesten is magas az ózonkoncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt. A képviselő-testületben az ügyben patthelyzet van, miközben az óra ketyeg. A kétharmaddal győző polgármester, Budai Lóránt előrehozott választást emleget és azt mondja, ennyi támogatásról nem kellene lemondania a településnek.","shortLead":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt...","id":"20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991290dd-1b10-4d0c-b18a-77a325f89c81","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Az ellenzék és a Fidesz is beleállna az előrehozott választásba Jászberényben, de a másikra várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nálunk lassan vége a nyárnak, de bőven vannak még napsütötte helyek a világon. Jó dolog zenét hallgatni a forróságban, az azonban már kevésbé kellemes, ha éppen a napsütés hatására válik használhatatlanná a füles.","shortLead":"Nálunk lassan vége a nyárnak, de bőven vannak még napsütötte helyek a világon. Jó dolog zenét hallgatni a forróságban...","id":"20200824_samsung_galaxy_buds_sipolas_napfeny_hatasara_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aca863b-6f4c-4253-9764-70ae8ca94854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_samsung_galaxy_buds_sipolas_napfeny_hatasara_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:25","title":"Furcsa hiba a Samsung füleseinél: sípolni kezdenek, ha süti őket a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]