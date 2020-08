Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","shortLead":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","id":"20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dd007-f4be-4d4f-a0aa-b2f9b1c49310","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:05","title":"A Corvinus gólyatáborában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit eltették láb alól, vagy maradandó károsodásokat okoztak nekik. Most még nem lehet tisztán látni, miért érte meg az orosz vezetésnek kivonni a forgalomból az egyik leghangosabb bírálójukat. ","shortLead":"Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit eltették láb alól, vagy maradandó károsodásokat...","id":"202035_tuneti_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3355c-ac3b-4423-8927-fba0ad02fcd2","keywords":null,"link":"/360/202035_tuneti_kezeles","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:00","title":"Ki adott parancsot Navalnij megmérgezésére? A válasz nem egyértelmű ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","shortLead":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","id":"20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84606880-9c94-4c7e-9757-fc3719d32382","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:37","title":"Tizenhat helyreigazítást kell a TV2-nek közzétennie, mert lejáratták Juhász Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412","c_author":"Somogyi Zoltán","category":"360","description":"Avagy mi, pontosabban mik következnek a közös ellenzéki jelölt személyéből.","shortLead":"Avagy mi, pontosabban mik következnek a közös ellenzéki jelölt személyéből.","id":"20200826_Somogyi_Zoltan_Harom_gondolat_a_tiszaujvarosi_idokozi_valasztasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ada116-b98c-4cac-b557-716a7713bcdd","keywords":null,"link":"/360/20200826_Somogyi_Zoltan_Harom_gondolat_a_tiszaujvarosi_idokozi_valasztasrol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:45","title":"Somogyi Zoltán: Három gondolat a tiszaújvárosi időközi választásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb jel utal arra, hogy az idén érkező legerősebb iPhone-ja, az iPhone 12 Pro Max 120 Hz-es képfrissítési rátával érkezik meg a felhasználókhoz. Ez gördülékenyebb felhasználói élményt hozhat – és nagyobb energiafogyasztást.","shortLead":"Újabb jel utal arra, hogy az idén érkező legerősebb iPhone-ja, az iPhone 12 Pro Max 120 Hz-es képfrissítési rátával...","id":"20200826_apple_iphone_12_pro_max_kijelzo_frissitesi_rata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46820edd-6f01-46c2-aabe-52fd97b1fe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_apple_iphone_12_pro_max_kijelzo_frissitesi_rata","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:03","title":"Az új iPhone-nak nem csak a processzora lehet gyors, hanem még a képernyője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A gondatlan tárolás miatt vagy egyéb baleset okán történt, hagyományos – azaz nem nukleáris – robbanások jó százéves történetében a bejrúti detonáció az erejét tekintve dobogós helyet ért el. A libanoni főváros kikötőjének raktárában tárolt veszélyes anyagra a helyi hatóságok és külföldi szakértők többször is felhívták a figyelmet, de hiába. A világ számos más helyén is gond lehet az ammónium-nitrát elhelyezésével.\r

\r

","shortLead":"A gondatlan tárolás miatt vagy egyéb baleset okán történt, hagyományos – azaz nem nukleáris – robbanások jó százéves...","id":"20200826_Ammoniumnitratrobbanasok_tortenete__a_bejruti_a_3_legnagyobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7ddb68-5b22-4ced-91b3-07a4735f6a69","keywords":null,"link":"/360/20200826_Ammoniumnitratrobbanasok_tortenete__a_bejruti_a_3_legnagyobb","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:00","title":"Robbanástörténet: A bejrúti volt a 3. legnagyobb nem nukleáris detonáció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kormányinfót csak abban az esetben tarthat a Miniszterelnökséget vezető miniszter, ha a pénteki, második tesztje is negatív eredményt hoz.","shortLead":"Kormányinfót csak abban az esetben tarthat a Miniszterelnökséget vezető miniszter, ha a pénteki, második tesztje is...","id":"20200827_hatosagi_karanten_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3de89e-0294-4a6b-aee5-f3c8d01482d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_hatosagi_karanten_gulyas_gergely","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:02","title":"Gulyás Gergely és Orbán Balázs hatósági karanténba került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester érti, hogy elegük van az embereknek a maszkviselésből, de arra kér mindenkit, a boltokban és a közösségi közlekedések hordják tovább a maszkot.","shortLead":"A főpolgármester érti, hogy elegük van az embereknek a maszkviselésből, de arra kér mindenkit, a boltokban és...","id":"20200826_Karacsony_jarvany_szigor_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb73bc36-b03c-4496-82dd-f8fdaa9103f3","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Karacsony_jarvany_szigor_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:01","title":"Karácsony: Még nem indokolt, hogy szigorítsanak a járványügyi szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]