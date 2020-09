Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler: Rosszul. ","shortLead":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler...","id":"20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54325b9c-d99e-44a5-a76a-4648e2fb8a71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:15","title":"Orbán: Mi egy unalmas parlamenti demokrácia vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már hat újonc van a magyar válogatott keretében.","shortLead":"Már hat újonc van a magyar válogatott keretében.","id":"20200831_marco_rossi_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c09c6c-bc12-4a9c-a537-3cf14491c382","keywords":null,"link":"/sport/20200831_marco_rossi_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:56","title":"Újabb cserére kényszerült Rossi a válogatottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d23274-745a-47f8-a078-d67ff002d8b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Öt erős jelölt van a japán miniszterelnöki posztra, de az ottani közszolgálati csatorna úgy tudja, Szuga Josihide lehet Abe Sinzó utóda.","shortLead":"Öt erős jelölt van a japán miniszterelnöki posztra, de az ottani közszolgálati csatorna úgy tudja, Szuga Josihide lehet...","id":"20200901_japan_miniszterelnok_kormanyszovivo_szuga_abe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d23274-745a-47f8-a078-d67ff002d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4f729d-ae6e-4bd1-9d13-d5e4840c4a19","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_japan_miniszterelnok_kormanyszovivo_szuga_abe","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:36","title":"Az eddigi kormányszóvivő lehet az új japán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem a várt módon indul a tanév az ELTE egy részén, átlépte a 6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban, 2,5 milliárd jut Lázár szövetségének. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Mégsem a várt módon indul a tanév az ELTE egy részén, átlépte a 6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban...","id":"20200831_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamrol_a_szomszedban_nem_lesz_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2827dd0-5406-4439-bfc2-eefc4b43bd7c","keywords":null,"link":"/360/20200831_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamrol_a_szomszedban_nem_lesz_hatarzar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámról, a szomszédban nem lesz határzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","shortLead":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","id":"20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af9a306-ce5c-4f40-9f0c-47f3c5ff6822","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"A Titanic zenéjével és Esti Kornéllal búcsúznak utolsó munkanapjukon a távozó indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Bíró Lászlóból nem egy indulatos cigányozás jött elő, hanem náci volt. Miért higgyük el, hogy most demokrata? Vélemény. ","shortLead":"Bíró Lászlóból nem egy indulatos cigányozás jött elő, hanem náci volt. Miért higgyük el, hogy most demokrata? Vélemény. ","id":"20200829_Hitlerrel_Europaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82123b1d-1f18-4e0f-a106-687640ed1557","keywords":null,"link":"/360/20200829_Hitlerrel_Europaert","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:15","title":"Révész: Hitlerrel Európáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket, oktatókat engednek be.","shortLead":"A hallgatók még a hétfő esti tüntetés után állítottak barikádot. Egyikük közölte: a diákok döntik el, milyen vezetőket...","id":"20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0218b3e-fa73-43e7-96ec-e8265859d43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbfafa3-e4bc-48b9-84ca-fd744b9a0f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_szinmuveszeti_egyetem_szfe_tuntetes_barikad_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:22","title":"ATV: Több színművészetis hallgató elbarikádozta az egyetemet, nem engedik be Vidnyánszkyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk egymásra és fogjunk össze.","shortLead":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk...","id":"20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e237d41-8f2f-4dc5-b672-c58ea272608b","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:17","title":"Hollik István nem fertőzte meg Hende Csabát és Dömötör Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]