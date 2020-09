Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szűk négy hónappal a határidő előtt elmérgesedett a viszony a tárgyalófelek között.","shortLead":"Szűk négy hónappal a határidő előtt elmérgesedett a viszony a tárgyalófelek között.","id":"20200910_Az_EU_perrel_fenyegette_meg_a_briteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a11d-098b-43b0-9548-6ea2c1a1b749","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Az_EU_perrel_fenyegette_meg_a_briteket","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:25","title":"Az EU perrel fenyegette meg a briteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt és feldarabolt egy újságírónőt. A HVG 2018 májusi cikkét azért közöljük újra, mert Peter Madsen egy most sugárzott dokumentumfilmben először vallotta be, hogy valóban ő ölte meg Kim Wallt. Alább Madsen előéletét ismerhetik meg részletesen.","shortLead":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt...","id":"201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d9f91-1638-4da2-a310-1ffdf5528781","keywords":null,"link":"/360/201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:30","title":"Egy nem politikai gyilkosság anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Simonka György közölte: ha teheti, 2022-ben is indul.","shortLead":"A Békés megyei fideszes képviselő szerint ők Nagy Imréhez hasonlóan ártatlanként ülnek a vádlottak padján. Simonka...","id":"20200909_orban_viktor_fidesz_simonka_gyorgy_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf3fab-11cf-418c-bfa9-4dfe69fd8b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_orban_viktor_fidesz_simonka_gyorgy_interju","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:18","title":"Orbán rákérdezett a költségvetési csalással vádolt Simonkánál, hogyan bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem volt olyan megyéje az országnak, ahol ne találtak volna új fertőzöttet.","shortLead":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem...","id":"20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50122072-4fdd-4285-b7f5-2bb14ebb70a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:57","title":"Koronavírus: 468-cal nőtt az aktív esetszám, ketten haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da5406f-958e-4000-81f9-2def10a76477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést az intézmény a koronavírus miatti távolságtartási szabályokkal indokolta.\r

