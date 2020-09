Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet az ügyében, kémkedéssel és költségvetési csalással vádolják. ","shortLead":"Akár 11 év börtön is várhat a Jobbik korábbi EP képviselőjére, Kovács Bélára. Hamarosan elsőfokú ítélet születhet...","id":"20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb2dec-fe18-49a1-b873-da129326b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kovacs_bela_hamarosan_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:52","title":"Hamarosan ítélet születhet KGBéla ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc09dec4-3449-48a5-8ced-e2ef50050f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száztízezertől háromszázötvenezer forintig sokféle árszinttel kínálja kedden este bemutatott új óráit és táblagépeit az Apple.","shortLead":"Száztízezertől háromszázötvenezer forintig sokféle árszinttel kínálja kedden este bemutatott új óráit és táblagépeit...","id":"20200915_apple_watch_se_series_6_ipad_8_air_magyar_arak_forintban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc09dec4-3449-48a5-8ced-e2ef50050f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7630671-0ca0-4866-9273-07f02e91f59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_se_series_6_ipad_8_air_magyar_arak_forintban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:43","title":"Itt vannak az Apple új készülékeinek magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe1094-d309-4a3f-9255-b1b1de4cd966","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a reptéren megivott teában, hanem a hotelszobájában egy ásványvizes palackon lehetett a méreg, amitől rosszul lett Alekszej Navalnij – állítja az orosz ellenzéki politikus csapata.","shortLead":"Nem a reptéren megivott teában, hanem a hotelszobájában egy ásványvizes palackon lehetett a méreg, amitől rosszul lett...","id":"20200917_mergezes_alekszej_navalnij_asvanyvizes_palack_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abfe1094-d309-4a3f-9255-b1b1de4cd966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86673aec-e8ba-45dd-bc97-e9047c9758b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_mergezes_alekszej_navalnij_asvanyvizes_palack_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:05","title":"Ásványvizes palackkal mérgezhették meg Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 49-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 49-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200916_romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6f5e23-a3d9-4b26-ad01-dc56d5a38ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_romania_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:44","title":"Romániában újabb rekord dőlt meg, 1700 fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azt nem tudtuk meg belőle, valóban pozitív lett-e néhány dolgozó mintája a közmédiánál.","shortLead":"Csak azt nem tudtuk meg belőle, valóban pozitív lett-e néhány dolgozó mintája a közmédiánál.","id":"20200915_Koronavirus_MTVA_sajtoosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedecfab-4029-4afc-97d5-25e321ef6e0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Koronavirus_MTVA_sajtoosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:57","title":"Koronavírus-fertőzöttekről érdeklődtünk, gyalázkodó levelet kaptunk az MTVA sajtóosztályától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd47d921-2220-42ed-94a6-176a685cb16b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A résztvevők szerint politikai leszámolás zajlik az MSZP-n belül, egy petíciót is átadtak. ","shortLead":"A résztvevők szerint politikai leszámolás zajlik az MSZP-n belül, egy petíciót is átadtak. ","id":"20200916_mszp_tisztujitas_mesterhazy_toth_kunhalmi_pest_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd47d921-2220-42ed-94a6-176a685cb16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f213df-5707-4de5-958d-211101a53c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_mszp_tisztujitas_mesterhazy_toth_kunhalmi_pest_megye","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:30","title":"Anonymus-maszkban tüntettek Pest megyei szocialisták az MSZP-székház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Három hét után erősítette meg Kína, hogy elfogtak augusztusban 12 hongkongit. A kínai hatóságok gyanúja szerint Hongkongból Tajvanra akartak szökni egy motorcsónakkal. ","shortLead":"Három hét után erősítette meg Kína, hogy elfogtak augusztusban 12 hongkongit. A kínai hatóságok gyanúja szerint...","id":"20200915_Tizenket_hongkongit_vett_orizetbe_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212cac98-310c-4ee5-86e8-87074a57d01b","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_Tizenket_hongkongit_vett_orizetbe_Kina","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:50","title":"Tizenkét hongkongit vett őrizetbe Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]