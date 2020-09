© BMW

Jelenleg a 374 lóerős és 500 Nm-es motorral szerelt, 4,4 másodperces 0-100-as sprintre képes M340i jelenti a BMW 3-as sorozatának csúcsát. Szeptember 23-án, vagyis most szerdán viszont megérkezik a még ennél is erősebb és sportosabb új M3-as, illetve M4-es kivitel , melyekről most friss kedvcsináló fotókat hozott nyilvánosságra a gyártó.

A 480-510 lóerős és 600 Nm nyomatákú 3 literes 6 hengeres biturbó benzinmotorral támadó páros várhatóan 4 másodperc körüli 0-100-as szintidővel fog rendelkezni.

© BMW

Előzetes információk szerint az M3-as és az M4-es hatfokozatú kézi-, illetve nyolcfokozatú automataváltóval lesz rendelhető. Az ár egyelőre ismeretlen.

© BMW

© BMW

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.