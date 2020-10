Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange telekommunikációs szolgáltató vezérigazgatója, aki egy tízezer forintnál is olcsóbb androidos okostelefonnal is előállt.","shortLead":"Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange...","id":"20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1777d5ce-2eb4-4595-8c06-5ba6dc9b1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125de6e9-5ff1-40d8-ac04-a3af2186823a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_orange_sanza_touch_legolcsobb_4g_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:03","title":"9500 forintos androidos okostelefonnal állt elő az Orange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán asztronautával a fedélzetén. Az amerikai elnökválasztáson négy űrhajós szavazhat majd az űrből.","shortLead":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán...","id":"20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612b01c-2daf-4e30-932f-c0b70fabe3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:33","title":"Megismételné a történelmi sikerét a SpaceX, négy űrhajóst vinne a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már az a kérdés, hogyan tudják elkerülni, hogy nagyon rosszul járjanak. A felzárkóztatásra szánt tízmilliárdok ugyanis nem náluk, hanem az ügyeskedőknél landoltak.","shortLead":"Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már...","id":"202040_tervgazdalkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79105eb9-c868-4760-8f17-d6aeb169d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9f0e-8d17-4d97-87f6-d7921882f57d","keywords":null,"link":"/360/202040_tervgazdalkodas","timestamp":"2020. október. 01. 11:00","title":"Bajban lehetnek az önkormányzatok, ha százmilliókat kell visszafizetniük Simonkáék trükközése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0967b1cd-891e-4048-80ed-8a6889bdefc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Google a Chromecast 2020-as kiadását, amit már a hangunkkal is vezérelhetünk. A kütyü több újdonságot is hoz a tévéokosítás világába.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Google a Chromecast 2020-as kiadását, amit már a hangunkkal is vezérelhetünk. A kütyü több...","id":"20201001_google_chromecast_google_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0967b1cd-891e-4048-80ed-8a6889bdefc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa07db7-20e1-4574-8578-7d8d81a61c42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_chromecast_google_tv","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Itt a Google új kütyüje, mellyel szinte mindegyik tévé felokosítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","shortLead":"Egyedül Melania Trump volt különutas járványvédelmi szempontból.","id":"20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7661cf-5cfb-4d90-9911-9c5a11b38472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f8cf21-3fc2-44f0-b390-e27776ea4adc","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Donald_Trump_csaladja_nem_tudta_vagy_nem_akarta_maszkban_vegigulni_az_elnokjelolti_vitat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:56","title":"Donald Trump családja nem tudta vagy nem akarta maszkban végigülni az elnökjelölti vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 31-én mondtak fel, most lejárt a 30 napos felmondási idejük, a patthelyzet viszont továbbra is fennáll a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE). Vidnyánszky Attila szerint \"fájó lesz a kijózanodás\".","shortLead":"Augusztus 31-én mondtak fel, most lejárt a 30 napos felmondási idejük, a patthelyzet viszont továbbra is fennáll...","id":"20200930_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ade7c-ee24-4869-856f-13f42d34b291","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:27","title":"Ők nem így képzelték el a rendet – búcsúzott az SZFE vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b","c_author":"ASUS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak, napjainkra a laptopok és notebookok váltak a normává, elvégre a diákoktól a nyugdíjasokig ma már szinte mindenki ilyen gépeket választ. Mire érdemes odafigyelni, hogyan válasszunk, hogy az új gép beváltsa a hozzáfűzött reményeket? Interjúnk Győri Attilával, az ASUS Magyarország Country Manager-ével. \r

","shortLead":"Míg a kétezres évek elején a hordozható számítógépek még az üzleti döntéshozók státuszszimbólumának számítottak...","id":"asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2054f-1270-402c-a8b3-e5b7e0e6200b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a06494e-7fbe-424d-90b6-d39c95ebd697","keywords":null,"link":"/brandcontent/asus_20200930_laptop_notebook_tech_gyori_attila_interju","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:30","title":"Hogy válasszunk laptopot, hogy az tényleg jó legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes Győrben osztotta meg legfrissebb gondolatait.","id":"20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7422c4c-bd2d-41c4-8978-e85ca56e1207","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_semjen_zsolt_eu_kdnp_gyor","timestamp":"2020. október. 01. 17:03","title":"Semjén szerint az EU ma bűnben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]