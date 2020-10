Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap alatt vennének mintát a metropolisz lakosságától. ","shortLead":"Öt nap alatt vennének mintát a metropolisz lakosságától. ","id":"20201012_csingtao_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa8cd62-fe36-4935-b716-74354e50008d","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_csingtao_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. október. 12. 10:49","title":"Letesztelik egy 9 milliós város összes lakosát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8440dbd-613d-45a5-8aec-a7e4d8b27ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 12:47","title":"Busz gázolt halálra egy gyalogost a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan megjelenő könyvének részleteibe Dezső András, lapunk munkatársa, Magyarország talán legismertebb oknyomozó újságírója. Miért is fordult az alvilág a kokain felé, miről ismerszik meg egy elit dealer, és hogyan felvételiztet – mindezekről szó esik M. Kiss Csaba interjújában. ","shortLead":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan...","id":"20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38536712-c368-4a6b-b281-71354272d151","keywords":null,"link":"/360/20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 12. 11:00","title":"\"Magyarországon 10-12 kokain-nagykereskedő működhet\" – Dezső András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi állapotot mutat. Ez viszont minden más orvosi vizsgálatra is igaz az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint.","shortLead":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi...","id":"20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24897cf3-e823-46dd-9d63-73e7d208334d","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 10. 19:15","title":"Értelmetlen lenne a pedagógusok koronavírus-tesztje az Emmi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy autó négy másiknak ment neki a IX. kerületben történt balesetben - írja a police.hu.","shortLead":"Egy autó négy másiknak ment neki a IX. kerületben történt balesetben - írja a police.hu.","id":"20201011_Komoly_baleset_a_Soroksari_uton_ot_serultet_szallitottak_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed383ab7-6722-4586-8994-b86c672b79ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Komoly_baleset_a_Soroksari_uton_ot_serultet_szallitottak_korhazba","timestamp":"2020. október. 11. 13:01","title":"Komoly baleset a Soroksári úton, öt sérültet szállítottak kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére - mondta Stork Natasa, aki a törökországi fesztiválon vette át a legjobb színésznőnek járó díjat.","shortLead":"Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére - mondta Stork Natasa, aki a törökországi fesztiválon vette át...","id":"20201011_Stork_Natasa_kapta_a_legjobb_szineszno_dijat_Antalyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008de6f7-7eee-49d8-8d0b-35a0c1d65b4a","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Stork_Natasa_kapta_a_legjobb_szineszno_dijat_Antalyaban","timestamp":"2020. október. 11. 10:58","title":"Stork Natasa lett a legjobb színésznő Antalyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem lett volna világhírű, ha nem autista - mondja magáról Greta Thunberg a róla készült portréfilmben. Az amerikai mozik jövő héten mutatják be.","shortLead":"Nem lett volna világhírű, ha nem autista - mondja magáról Greta Thunberg a róla készült portréfilmben. Az amerikai...","id":"20201011_Greta_Thunberg_Mi_autistak_merunk_kerdezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f87d744-49a8-458a-8392-2eaad2012a89","keywords":null,"link":"/zhvg/20201011_Greta_Thunberg_Mi_autistak_merunk_kerdezni","timestamp":"2020. október. 11. 14:06","title":"Greta Thunberg: Mi autisták merünk kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","shortLead":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","id":"20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7237b1-c55d-46ba-8c57-de858787d311","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 12. 07:16","title":"Emberjogi szervezetek szerint több, mint 400 embert vettek őrizetbe a belarusz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]