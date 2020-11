Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"","category":"vilag","description":"Az Európia Unió eddig már 40 fehérorosz tisztviselővel szemben vezetett be korlátozásokat.","shortLead":"Az Európia Unió eddig már 40 fehérorosz tisztviselővel szemben vezetett be korlátozásokat.","id":"20201104_Lukasenkara_esa_fiara_is_szankciokat_vet_ki_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941757aa-598e-4f50-a1b4-e66af128074c","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Lukasenkara_esa_fiara_is_szankciokat_vet_ki_az_EU","timestamp":"2020. november. 04. 21:10","title":"Lukasenkara és a fiára is szankciókat vet ki az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb15640-c89f-4902-adc0-99fba273d2c3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétvégén Nyíregyházán és környékén zajlik majd a Rally Hungary, ami az Európa-bajnokság (ERC) negyedik, egyben az országos bajnokság hatodik viadala.","shortLead":"A hétvégén Nyíregyházán és környékén zajlik majd a Rally Hungary, ami az Európa-bajnokság (ERC) negyedik, egyben...","id":"20201105_Ralivilagbajnoki_nagymenovel_indul_a_magyarorszagi_EBfutam_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb15640-c89f-4902-adc0-99fba273d2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e76b8a-b2de-48ac-9862-982f9722dffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Ralivilagbajnoki_nagymenovel_indul_a_magyarorszagi_EBfutam_penteken","timestamp":"2020. november. 05. 14:04","title":"Ralivilágbajnoki nagymenővel indul a magyarországi EB-futam pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bécsben egy mecsetet érint a pénteken bejelentett intézkedés, amit négy nappal a városban történt terrortámadást követően hoztak. A döntésről az Ausztriai Iszlám Vallási Közösséggel is egyeztettek az osztrák kormány illetékesei.","shortLead":"Bécsben egy mecsetet érint a pénteken bejelentett intézkedés, amit négy nappal a városban történt terrortámadást...","id":"20201106_becsi_terrortamadas_bezarjak_a_radikalis_mecseteket_ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac7ce02-811c-4e18-8150-e68bdf143ed9","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_becsi_terrortamadas_bezarjak_a_radikalis_mecseteket_ausztriaban","timestamp":"2020. november. 06. 16:02","title":"Ausztriában bezárják a \"radikális mecseteket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azért húzná ki kilencven napra a vészhelyzetet, mert már látni véli a járvány végét. A tömeges oltások elkezdését viszont csak tavaszra ígérte a miniszterelnök, de annak hatására még várni kell: egyáltalán nem biztos, lesz elég oltóanyag, ráadásul a teljes beoltottságot sem pár perc elérni.","shortLead":"A miniszterelnök azért húzná ki kilencven napra a vészhelyzetet, mert már látni véli a járvány végét. A tömeges oltások...","id":"20201106_orban_vakcina_90nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dff3ae7-dff9-4823-b96e-cb68814a6170","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_orban_vakcina_90nap","timestamp":"2020. november. 06. 18:31","title":"Orbán kilencven napja jól hangzik, de a dolgok nem ennyire egyszerűek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti az emberiséget attól, hogy megoldott kérdésként tekintsen a világjárványokra. Jakab Ferenc a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadást.","shortLead":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti...","id":"20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd73085-1116-4e09-8988-a6f93816ecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","timestamp":"2020. november. 05. 18:48","title":"Jakab Ferenc: „A kész vakcinától nem kell félni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi az, amit ezután is zavartalanul megtehetünk. Kisokosunkban megpróbálunk minden fontos kérdést tisztázni.","shortLead":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi...","id":"20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336fc58a-7af9-44f1-ab42-2bc6c81d66c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","timestamp":"2020. november. 05. 06:30","title":"Mi az, amiért még kimehetünk éjjel az utcára, és mi az, amiért tilos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022b8f99-e94a-475b-b488-d8dc0ad4fd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, mémekkel!","shortLead":"Hát, mémekkel!","id":"20201106_Megis_hogy_birjak_ezt_az_amerikaiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022b8f99-e94a-475b-b488-d8dc0ad4fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de98c9e9-96ad-407a-81e9-59d5e1ea48a2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megis_hogy_birjak_ezt_az_amerikaiak","timestamp":"2020. november. 06. 11:52","title":"Mégis hogy bírják ezt az amerikaiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c772f-a9c5-47d8-b3b4-86d7575f2025","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már öt perc után vezetést szereztek a Dinamo Kijevvel szemben, Lionel Messi büntetőjével.","shortLead":"Már öt perc után vezetést szereztek a Dinamo Kijevvel szemben, Lionel Messi büntetőjével.","id":"20201105_barcelona_dinamo_kijev_bl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=772c772f-a9c5-47d8-b3b4-86d7575f2025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7357a58f-efc4-4cfc-9472-d2a6911559ed","keywords":null,"link":"/sport/20201105_barcelona_dinamo_kijev_bl","timestamp":"2020. november. 05. 05:31","title":"Százszázalékkal folytatja a Barcelona a Bajnokok Ligáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]