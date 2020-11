Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi hallgatók. Van, aki negyedmagával költözik barátja 45 négyzetméteres lakásába, és abban reménykedik, hogy hamar túllesznek ezen az egészen. A kiürítési terv részleteit még az intézményvezetők sem ismerik, így egyelőre megfelelő intézkedéseket sem tudnak hozni. ","shortLead":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi...","id":"20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73414f37-92d1-4358-be88-a01feb4b96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:00","title":"„Ha belőlünk nem lesz gócpont, akkor senkiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatásban annak járt utána, mikor a legjobb elfogyasztani a reggeli kávét. Úgy tűnik, sokat árt magának, aki egy rosszabb éjszaka után ezzel indítja a napot. ","shortLead":"Egy kutatásban annak járt utána, mikor a legjobb elfogyasztani a reggeli kávét. Úgy tűnik, sokat árt magának, aki...","id":"20201111_reggeli_kavezas_hatasa_cukor_anyagcsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd997c7d-d4fb-4674-a56a-8dbef12c9867","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_reggeli_kavezas_hatasa_cukor_anyagcsere","timestamp":"2020. november. 11. 08:03","title":"Kávézik ébredés után? Lehet, hogy rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nem tud megbékélni a gondolattal, hogy ne ő nyerje az amerikai elnökválasztást. Georgiában eközben elrendelték a szavazatok újraszámlálást.","shortLead":"Donald Trump nem tud megbékélni a gondolattal, hogy ne ő nyerje az amerikai elnökválasztást. Georgiában eközben...","id":"20201111_donald_trump_szavazat_ujraszamlalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160165c5-1bf5-4d20-9c68-1ed26e4a659c","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_donald_trump_szavazat_ujraszamlalas","timestamp":"2020. november. 11. 21:40","title":"Trump: Győzni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves korában elhunyt Ken Spears amerikai producer, forgatókönyvíró, vágó, a Scooby-Doo rajzfilmsorozat egyik alkotója. ","shortLead":"82 éves korában elhunyt Ken Spears amerikai producer, forgatókönyvíró, vágó, a Scooby-Doo rajzfilmsorozat egyik...","id":"20201110_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa05b2-f809-443a-be9f-c5b33c27ab07","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","timestamp":"2020. november. 10. 11:52","title":"Meghalt a Scooby-Doo rajzfilmsorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","shortLead":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","id":"20201110_schonherz_kollegium_bezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784a251e-3277-4207-a23f-5e4485e8d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_schonherz_kollegium_bezaras","timestamp":"2020. november. 10. 17:41","title":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f1bb1a-1bad-4109-a373-4503600f6269","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez még a sokat látott amerikai rendőrségnek is komoly feladvány volt.","shortLead":"Ez még a sokat látott amerikai rendőrségnek is komoly feladvány volt.","id":"20201111_Komoly_utcai_uldozest_rendeztek_vilagsztar_Marshmallow_ellopott_hatkereku_orasautojaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0f1bb1a-1bad-4109-a373-4503600f6269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc4435-c43b-4c98-9d47-1ebc2fdb100a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Komoly_utcai_uldozest_rendeztek_vilagsztar_Marshmallow_ellopott_hatkereku_orasautojaval","timestamp":"2020. november. 11. 15:31","title":"Komoly utcai üldözést rendeztek DJ Marshmellow ellopott hatkerekű óriásautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre egy újfajta gyógyszert. Egyelőre csak egereken próbálták ki, de ott igen hatékonynak bizonyult.","shortLead":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre...","id":"20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09a1bd-69d8-4451-bd25-2b1306b2e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 11. 14:03","title":"Új gyógyszerrel kísérleteznek a tudósok, ami segíthet az immunrendszernek legyőzni a rákos sejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]