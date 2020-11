Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről...","id":"20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310fc1-41f6-483a-ada9-42873d231de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","timestamp":"2020. november. 11. 09:59","title":"Négy halálos baleset történt néhány óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e71b7-f028-4a2b-b8c0-e8bd6c4d20ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök elismerte, hogy a most bejelentett mentőcsomag nem hosszú távú segítség.","shortLead":"A miniszterelnök elismerte, hogy a most bejelentett mentőcsomag nem hosszú távú segítség.","id":"20201110_Orban_Keszul_az_az_akcioterv_ami_segiteni_fog_mindenkin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e71b7-f028-4a2b-b8c0-e8bd6c4d20ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d3d38e-1049-46f8-a525-3c35fd499013","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Orban_Keszul_az_az_akcioterv_ami_segiteni_fog_mindenkin","timestamp":"2020. november. 10. 20:29","title":"Orbán: Készül az az akcióterv, ami segíteni fog mindenkin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön, mennyire képes hatékonyan megvédeni az orrspray az embert a koronavírus-fertőzéstől. Eddig ígéretes.","shortLead":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön...","id":"20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e02582e-c3c3-4306-97ba-985f3e30bdc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","timestamp":"2020. november. 10. 10:03","title":"24 órán át kivédheti a koronavírus-fertőzést egy amerikai orrspray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ötezer képet találtak a férfi számítógépén.","shortLead":"Ötezer képet találtak a férfi számítógépén.","id":"20201110_gyermekporno_kep_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3efe45c-0d8d-4253-91d5-09c57e8a7a10","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_gyermekporno_kep_birosag","timestamp":"2020. november. 10. 08:37","title":"Egy év börtönt kapott egy gyermekpornóképeket letöltő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5758ba5-a3cc-40d8-81b7-07620283b805","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este nyolc után, hogy bárki is hozzánk szóljon. Riport a kijárási tilalom első napjáról.","shortLead":"A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este...","id":"20201112_budapest_kijarasi_korlatozas_riport_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5758ba5-a3cc-40d8-81b7-07620283b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bd69a-5677-47d5-855a-f0f6bc3351ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_budapest_kijarasi_korlatozas_riport_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 06:30","title":"\"Már tudom, milyen vacakul fogom magam érezni pár hét múlva\" - a kijárási tilalom első éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy irányba mutat a főváros kerületeinek döntése: kötelező (lesz) a közterületi maszkviselés. Összeszedtük azokat a városrészeket, ahol már határoztak a kérdésben, illetve akadt egy kakukktojás: Újpesten a polgármester konzultációt indított.","shortLead":"Egy irányba mutat a főváros kerületeinek döntése: kötelező (lesz) a közterületi maszkviselés. Összeszedtük azokat...","id":"20201111_keruletek_maszkviseles_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d68a84-dcff-4121-9998-040f9d289f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_keruletek_maszkviseles_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 17:23","title":"A legtöbb fővárosi kerület minden közterületre előírja a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az MTI szerint ugyanarról a nőről van szó, aki 2016-ban Zuglóban bekokainozva elütött egy 85 éves férfit.","shortLead":"Az MTI szerint ugyanarról a nőről van szó, aki 2016-ban Zuglóban bekokainozva elütött egy 85 éves férfit.","id":"20201110_zuglo_gazolas_kabitoszer_kokain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777186d0-14fb-4693-a285-372adfb7dd9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_zuglo_gazolas_kabitoszer_kokain","timestamp":"2020. november. 10. 10:49","title":"Most bekábítószerezett vezetésért ítélték el a zuglói halálos gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is a kormány maffiaszerű működése, korrupciós botrányai és oligarchái ellen tiltakozva, illetve Bojko Boriszov miniszterelnök lemondását követelve. A fővárosban egyre erősebben érezhető a dzsentrifikáció gazdasági és társadalmi hatása, s miközben kihasználatlan épületek omladoznak üresen, tilos a házfoglalás. Boriszov nem hajlandó lemondani, a tüntetők pár hete már az éjszakát is az utcán töltik. A pandémia okozta globális és helyi válságok nyomán megváltozott a légkör, megváltoztak a reakciók is.","shortLead":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is...","id":"20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3ef2c-11ad-4ad9-8271-bdfbaa9464e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","timestamp":"2020. november. 10. 09:55","title":"Kapocs a személyes és a politikai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]