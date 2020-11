Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bec1bc06-dce5-427f-b0c6-add06f94884e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók önkéntesen vehettek részt a koronavírus-tesztelésekben és a többi járványügyi feladatban, ám egy friss államtitkári levél szerint most már vezénylésről van szó – írta az index.hu.","shortLead":"Eddig az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók önkéntesen vehettek részt a koronavírus-tesztelésekben...","id":"20201115_Index_egyetemistak_vezenyelhetok_tesztvegzesre_es_mas_jarvanyugyi_feladatokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec1bc06-dce5-427f-b0c6-add06f94884e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8807c72-f5b2-4d3e-9ab3-c985a47152af","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Index_egyetemistak_vezenyelhetok_tesztvegzesre_es_mas_jarvanyugyi_feladatokra","timestamp":"2020. november. 15. 19:32","title":"Index: egyetemisták vezényelhetők tesztvégzésre és más járványügyi feladatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 53 882 949 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 310 732, a gyógyultaké pedig 34 684 262 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon 53 882 949 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 310 732, a gyógyultaké...","id":"20201115_Vilagszerte_a_fertozottek_64_szazaleka_gyogyult_mar_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6abf1-c9a2-4722-ae2f-25e187136755","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Vilagszerte_a_fertozottek_64_szazaleka_gyogyult_mar_meg","timestamp":"2020. november. 15. 08:14","title":"Világszerte a fertőzöttek 64 százaléka gyógyult már meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát, mint Orbán vagy Morawiecki, írja a New York Times szerzője. ","shortLead":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát...","id":"20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac536cc-08df-4cf4-b634-f9088901cfee","keywords":null,"link":"/360/20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:00","title":"New York Times: Trump lépései meghatározzák a demokrácia jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e493f0e-6f04-4e23-a5c6-9cb56d3ede24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis szemtanúk készítették a rendőrségnek a helyszínrajzokat.","shortLead":"A kis szemtanúk készítették a rendőrségnek a helyszínrajzokat.","id":"20201114_6_eves_gyerekek_rajzai_alapjan_kerestek_egy_amokfuto_autost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e493f0e-6f04-4e23-a5c6-9cb56d3ede24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4720b2dd-77ba-450c-be54-8cb50bbb47c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_6_eves_gyerekek_rajzai_alapjan_kerestek_egy_amokfuto_autost","timestamp":"2020. november. 14. 08:33","title":"6 éves gyerekek rajzai alapján kerestek egy autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343450d-2d7f-4d06-a8ac-926bf8e919d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"1997 óta nem indult pole pozícióból kanadai versenyző. Lance Stroll most megcsinálta.","shortLead":"1997 óta nem indult pole pozícióból kanadai versenyző. Lance Stroll most megcsinálta.","id":"20201114_Huszonharom_eve_nem_volt_ilyen_a_Forma1ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c343450d-2d7f-4d06-a8ac-926bf8e919d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0200411-5bdb-4580-aa41-29948e81ea8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_Huszonharom_eve_nem_volt_ilyen_a_Forma1ben","timestamp":"2020. november. 14. 15:38","title":"Huszonhárom éve nem volt ilyen a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9","c_author":"HVG Könyvek","category":"cegauto","description":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet a svéd gyártó maga is elismeri.","shortLead":"Soha nem végzett még extrémebb töréstesztet a svéd gyártó maga is elismeri.","id":"20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7974cecc-b382-45ba-8c7c-e762685ad1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46ee4a-518a-4530-8962-c21703cf8b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Miert_dobal_30_meter_magasbol_az_aszfaltra_uj_autokat_a_Volvo","timestamp":"2020. november. 16. 04:14","title":"Miért dobál 30 méter magasból az aszfaltra új autókat a Volvo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e444b168-479c-4ed1-8683-1b6790aad94d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyira nagynak tűnt, hogy sokan nem hitték el, hogy igazi a felvétel róla.","shortLead":"Annyira nagynak tűnt, hogy sokan nem hitték el, hogy igazi a felvétel róla.","id":"20201114_Hatalmas_aligator_jelent_meg_egy_floridai_golfpalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e444b168-479c-4ed1-8683-1b6790aad94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799a1010-596d-47a9-a794-b370910f2f48","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Hatalmas_aligator_jelent_meg_egy_floridai_golfpalyan","timestamp":"2020. november. 14. 12:09","title":"Hatalmas aligátor jelent meg egy floridai golfpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges intelligencia.","shortLead":"Mozart néven kerülhet majd piacra 2021 végén az a processzor, amely segítségével szintet léphet a mesterséges...","id":"20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=271c85de-59df-4bf8-aeb9-12c507b119d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de946074-c148-46c8-a6ee-1c1312a37949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_processzor_mozart_mesterseges_intelligencia_simple_machine_smi","timestamp":"2020. november. 15. 08:03","title":"20-szor gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia a Mozart nevű új processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]