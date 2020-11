Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A negyedik évad hatodik része dolgozza fel Károly és Diana ausztráliai turnéját. De az alkotók egy kis filmes varázslással éltek.



","shortLead":"A negyedik évad hatodik része dolgozza fel Károly és Diana ausztráliai turnéját. De az alkotók egy kis filmes...","id":"20201123_Az_internetezok_rajottek_hogy_A_Korona_ausztral_jeleneteit_nem_Ausztraliaban_forgattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908d2bf-5a5d-4bde-be1d-10885d3f3aae","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Az_internetezok_rajottek_hogy_A_Korona_ausztral_jeleneteit_nem_Ausztraliaban_forgattak","timestamp":"2020. november. 23. 08:05","title":"Az internetezők rájöttek, hogy A Korona ausztrál jeleneteit nem Ausztráliában forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába van, hogy sokan, alig ülnek autóba most, a biztosítási díjukon ez automatikusan nem fog meglátszani. ","shortLead":"Hiába van, hogy sokan, alig ülnek autóba most, a biztosítási díjukon ez automatikusan nem fog meglátszani. ","id":"20201123_Hiaba_a_kevesebb_kozlekedesi_baleset_tovabb_dragult_a_kotelezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4ff68e-90ce-4295-b05f-86bc52ba1885","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Hiaba_a_kevesebb_kozlekedesi_baleset_tovabb_dragult_a_kotelezo","timestamp":"2020. november. 24. 05:31","title":"Hiába a kevesebb baleset, meglepte az autósokat a jövő évi kötelező ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán kijelenthető, hogy vége van a hosszan tartó laza ősznek.","shortLead":"Talán kijelenthető, hogy vége van a hosszan tartó laza ősznek.","id":"20201122_idojaras_vasarnap_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6d7e3b-bcc5-41d4-bda5-d1ceffe9147d","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_idojaras_vasarnap_hetfo","timestamp":"2020. november. 22. 16:52","title":"Ónos eső is érkezhet este Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett Oxfordi Angol Szótár összeállítói.\r

","shortLead":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cead6-aa26-475b-866a-df7696b549f1","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","timestamp":"2020. november. 23. 21:06","title":"Kifogott az oxfordi szótárkészítőkön az idei év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak a találgatások, hogy nemes címet kap. ","shortLead":"A hetedik világbajnoki címét a 2020-as Török Nagydíjon megszerző brit autóversenyzővel kapcsolatban ismét felgyorsultak...","id":"20201122_Sir_Lewis_Hamilton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99134e6-8176-45e3-99be-93d06d480bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Sir_Lewis_Hamilton","timestamp":"2020. november. 22. 08:51","title":"Lovagi címet kaphat Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környezettudatos utasok menthetik meg a tömegközlekedést","shortLead":"A környezettudatos utasok menthetik meg a tömegközlekedést","id":"20201122_tomegkozlekedes_parizs_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaab22dd-eeaf-4b11-bd08-92cbdf557c6e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_tomegkozlekedes_parizs_covid","timestamp":"2020. november. 22. 12:57","title":"Az utasok csaknem egyharmada a járvány után sem térne vissza a tömegközlekedéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","shortLead":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","id":"20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be06aee8-169d-40e9-8154-526f05fdf2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","timestamp":"2020. november. 23. 10:03","title":"Videót küldött fel a Mariana-árok mélyéről egy kínai tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ff7b6c-fe41-444e-a3f1-99ffb551ed58","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja a mobiltelefonját erre a célra. Közel 20 év videojátékos tapasztalat után őt kérdeztük, hogy mik a legjobbak.\r

","shortLead":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja...","id":"huawei_20201026_gamer_mobilos_jatekok_appok_fortnite","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ff7b6c-fe41-444e-a3f1-99ffb551ed58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6cb3b0-15f8-4f78-bfc9-86b636cfc315","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201026_gamer_mobilos_jatekok_appok_fortnite","timestamp":"2020. november. 23. 09:30","title":"\"Nem kell tízezreket költeni\" - Vérbeli gamert kérdeztünk a kedvenc mobilos játékairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]