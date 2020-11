Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esther de Lange igazította ki a fideszes politikust.","shortLead":"Esther de Lange igazította ki a fideszes politikust.","id":"20201127_deutsch_tamas_neppart_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aded1b-11df-4788-a19b-c74d98e21727","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_deutsch_tamas_neppart_europai_unio","timestamp":"2020. november. 27. 12:01","title":"Deutsch Tamásnak egy néppárti képviselő magyarázta el, mi a különbség a Gestapo és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Nem volt foganatja az önkormányzat múlt heti kérésének, most erősebb eszközökhöz nyúlnak.","shortLead":"Nem volt foganatja az önkormányzat múlt heti kérésének, most erősebb eszközökhöz nyúlnak.","id":"20201127_normafa_parkolo_hegyvidek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7431c0-bab3-4e38-a2d4-ce13345a94ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_normafa_parkolo_hegyvidek","timestamp":"2020. november. 27. 16:57","title":"Visszafordítják az autósokat a Normafáról, ha betelt a parkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett a bányászat, a kikötői logisztika vagy a nyomdatechnika területén is bevetették már – hangzott el a Huawei Budapestről és Sencsenből sugárzott online sajtótájékoztatóján. Az eseményen Rab Árpád jövőkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense azt mondta, az ötödik generációs mobilhálózati technológia nemcsak lehetőség, gazdasági szükségszerűség is, az életszínvonalunk fejlesztésének alapvető infrastruktúrája. ","shortLead":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett...","id":"20201127_huawei_5g_halozatok_rab_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09278fed-fdb2-46a8-a52d-9d9bb28e4458","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_5g_halozatok_rab_arpad","timestamp":"2020. november. 27. 13:43","title":"Rab Árpád jövőkutató: az 5G nélkül az emberiség elfelejtheti a jólétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált új, csilingelős alkotással.","shortLead":"Még egy olyan évben is, mint 2020, születhetnek új karácsonyi slágerek. Ezen a napon Kerry Ellis és Brian May debütált...","id":"20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da1cbc14-620c-4a54-a046-06c39413bd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5f4d7d-5c80-44e4-bee4-8c9ed97e88ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Indul_az_uj_karacsonyi_dalok_rohama","timestamp":"2020. november. 27. 08:10","title":"Indul az új karácsonyi dalok rohama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha külföldön biztosít egy magyar hallgatót az egyeteme, azt be kell jelentenie Magyarországon, vagy megbírságolhatják. ","shortLead":"Ha külföldön biztosít egy magyar hallgatót az egyeteme, azt be kell jelentenie Magyarországon, vagy megbírságolhatják. ","id":"20201127_adozona_kulfoldon_diakkent_ado_jarulek_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36081250-9f52-4e69-9a4f-6254fc844f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_adozona_kulfoldon_diakkent_ado_jarulek_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2020. november. 27. 12:35","title":"Egészségügyi ellátás külföldön, egyetemistaként – erre kell odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f810f341-6e95-4e32-aca1-578ef054d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Enyaq iV-t nem a hangjáért fogják szeretni, de biztonsági okból kötelező, hogy legyen neki.","shortLead":"Az Enyaq iV-t nem a hangjáért fogják szeretni, de biztonsági okból kötelező, hogy legyen neki.","id":"20201127_Elkezdtek_gyartani_az_elektromos_Skodat_megmutattak_a_hangjat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f810f341-6e95-4e32-aca1-578ef054d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08516f1-2eef-4717-bf06-4e2019b89481","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Elkezdtek_gyartani_az_elektromos_Skodat_megmutattak_a_hangjat_is","timestamp":"2020. november. 27. 12:45","title":"Megmutatták az új elektromos Skoda hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04e34f-267e-471f-969e-9426627a4e03","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hang többet mond, mint a fénykép – ettől remél sikert az a francia startup, amely a jól ismert Tinder és társai helyett beszédalapú randialkalmazást fejlesztett. ","shortLead":"A hang többet mond, mint a fénykép – ettől remél sikert az a francia startup, amely a jól ismert Tinder és társai...","id":"202048_hangalapu_randevu_szivhez_szolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb04e34f-267e-471f-969e-9426627a4e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09563fc-0733-412b-9eb4-21303ceecce9","keywords":null,"link":"/360/202048_hangalapu_randevu_szivhez_szolo","timestamp":"2020. november. 28. 13:45","title":"Egy új randiappban fotók helyett hang alapján dönthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak, ez pedig a felszínre lökte őket.","shortLead":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak...","id":"20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eb9350-00de-491c-957d-5856ac1bd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 20:59","title":"Exhumálni akarják a Dániában tömegsírba temetett, koronavírusos nyérceket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]