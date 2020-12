Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","shortLead":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","id":"20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f8895-297a-4364-96e9-401c886d290a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","timestamp":"2020. november. 30. 07:59","title":"Látványos karácsonyi díszbe öltözött egy pomázi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leopoldo Luque az argentin futballklasszis személyes orvosa volt. Állítja, mindent megtett a pácienséért.","shortLead":"Leopoldo Luque az argentin futballklasszis személyes orvosa volt. Állítja, mindent megtett a pácienséért.","id":"20201129_Atkutattak_a_rendorok_Maradona_orvosanak_lakasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8fc428-2754-43e6-b55f-c6cadf79067f","keywords":null,"link":"/sport/20201129_Atkutattak_a_rendorok_Maradona_orvosanak_lakasat","timestamp":"2020. november. 29. 18:03","title":"Vizsgálja a rendőrség, hogy köze volt-e az orvosának Maradona halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","shortLead":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","id":"20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bab79ab-4d9b-42da-b941-709a5b4bfc95","keywords":null,"link":"/elet/20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","timestamp":"2020. november. 30. 21:44","title":"Karácsonyi filmeket néznek a londoni akvárium pingvinjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában, Ausztriában a teljes zár után is szigorú intézkedések maradhatnak.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Horvátországban és Szlovéniában, Ausztriában a teljes zár után is szigorú...","id":"20201129_A_szomszedban_sem_akar_csitulni_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce843812-342e-484a-99df-ff090fa2e048","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_A_szomszedban_sem_akar_csitulni_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 29. 16:44","title":"A szomszédban sem akar csitulni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók európai forgalma 153 százalékkal ugrott meg idén októberre a tavalyi azonos időszakkal összevetve, megtörve a koronavírus-világjárvány miatt kialakult csökkenő trendet.","shortLead":"Az elektromos autók európai forgalma 153 százalékkal ugrott meg idén októberre a tavalyi azonos időszakkal összevetve...","id":"20201129_Meglodult_az_elektromosautopiac_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38b0805-af45-4cc6-9157-6ae060d7be87","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_Meglodult_az_elektromosautopiac_Europaban","timestamp":"2020. november. 29. 15:19","title":"Meglódult az elektromosautó-piac Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, aki kitart amellett, hogy soha egyetlen antiszemita mondatot nem írt le és nem is gondolt. Vajon mi motiválhatta Demetert és hogyan tarthatja mindezt elfogadhatónak? ","shortLead":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot...","id":"20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa55a44-1d6f-4415-91b9-216539b23f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","timestamp":"2020. december. 01. 11:36","title":"\"Demeter mindig is ezt a nyelvet beszélte, csak nem kapott ekkora nyilvánosságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit finanszírozza.\r

\r

","shortLead":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit...","id":"20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4463b9-2fb2-4b8b-910a-931402f1a5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","timestamp":"2020. december. 01. 10:47","title":"Lovasi András elárulta, mire fordítja a raktárkoncertért kapott gázsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk lesz szó, hanem azokról, akiket rövidebb-hosszabb időre úgy elsodornak az érzelmeik, hogy az számukra is meglepő gondolatokra és tettekre készteti őket.","shortLead":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk...","id":"20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68319a0f-a4fe-4c98-b27f-8c2e7ed0d069","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","timestamp":"2020. november. 29. 20:15","title":"Amikor a szakítás kihozza belőlünk a démonit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]