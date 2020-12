Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fideszes politikus gestapózós kiszólása miatt szeretnék már a jövő héten megejteni a szavazást Deutsch tagságáról. Megszereztük az aláírók névsorát, van köztük német, osztrák és lengyel politikus is. ","shortLead":"A fideszes politikus gestapózós kiszólása miatt szeretnék már a jövő héten megejteni a szavazást Deutsch tagságáról...","id":"20201202_epp_deutsch_tamas_manfred_weber_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb3c3d4-10e6-4fdc-9068-6371210f558e","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_epp_deutsch_tamas_manfred_weber_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 02. 16:59","title":"Már harmincan akarják kizárni Deutsch Tamást az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","shortLead":"A szolgáltató ebben az évben különleges módon tálalta azt, hogy melyek voltak a kedvenc zenéink, előadónk, podcastjaink.","id":"20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f7374-eedd-481f-bdcb-5586e518df3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_spotify_alkalmazas_zenehallgatas_podcast_dal_eloado_2020_spotify_wrapped","timestamp":"2020. december. 02. 14:28","title":"Használja a Spotify-t? Önnek is készített egy személyes összefoglalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak. Ukrajnában egy nap alatt közel 14 500 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak...","id":"20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8851021-1a4e-4e49-99b7-bcced93addb3","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","timestamp":"2020. december. 03. 16:58","title":"A hideg miatt több mobilkórházban is elromlott a fűtőberendezés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság áldozata egyelőre hiábavaló. A fertőzés terjed, a kórházak már alig bírják a terhelést, a halálos áldozatok száma pedig egymillió főre vetítve kétszer magasabb, mint a legsötétebb amerikai napokon. Mégis a lazítás az, amiről a kormány beszélne.","shortLead":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság...","id":"202049_tobbszor_mutott_statisztikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5632bf-aeaf-422d-8166-c4fc2fa1d77f","keywords":null,"link":"/360/202049_tobbszor_mutott_statisztikak","timestamp":"2020. december. 03. 07:00","title":"Az összeomlás küszöbén: \"A lélegeztetett beteg legalább nem agresszív\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Majoros Péter rapper/műsorvezető hirtelen a koronavírus-járvány egyik arca lett, aki a maga stílusában ment neki az álhírterjesztőknek, miközben hitelesen bemutatta, mit él át egy fertőzött – hiszen heteken át maga is küzdött a kórral. Szerinte Müller Cecília is ilyen nyersen magyarázna néha, csak neki nem szabad. Interjú.","shortLead":"Majoros Péter rapper/műsorvezető hirtelen a koronavírus-járvány egyik arca lett, aki a maga stílusában ment neki...","id":"20201203_Majka_koronavirus_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348649d4-2f40-477b-aa0a-6021cbef8b30","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Majka_koronavirus_interju","timestamp":"2020. december. 03. 12:30","title":"Majka: Életek múlnak a hülyeségen, úgyhogy a hülyéket el kell küldeni a fenébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Folk György - Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja, hogy az övé lenne. Utánajártunk, hogy milyen büntetést kaphat Szájer József amfetaminszármazék birtoklásáért Belgiumban, és vajon szigorúbbak-e a magyar szabályok. Noha mindkét állam törvényei vonatkoznak rá, az biztos, hogy csak egyikben büntethetik meg, és ez Belgium lesz. Ha netán börtönre ítélnék – amire kicsi az esély –, azt itthon is letölthetné.","shortLead":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja...","id":"20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e5de8-3223-4e90-a030-bc878a163a49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","timestamp":"2020. december. 03. 16:30","title":"Milyen büntetésre számíthat Szájer, ha a drogügyet rábizonyítják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e901cd-11eb-4480-ad81-818eaa7cc169","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szingapúr a világon elsőként engedélyezte laboratóriumi körülmények között előállított csirkehús értékesítését.","shortLead":"Szingapúr a világon elsőként engedélyezte laboratóriumi körülmények között előállított csirkehús értékesítését.","id":"20201202_laborban_eloallitott_csirkehus_szingapur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e901cd-11eb-4480-ad81-818eaa7cc169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7054b533-6700-43b0-9c2e-4df0ddb59011","keywords":null,"link":"/zhvg/20201202_laborban_eloallitott_csirkehus_szingapur","timestamp":"2020. december. 02. 12:45","title":"Laborban előállított csirkehús kerül forgalomba Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dd0a87-1137-4e37-b407-cb0bec960928","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot változik a MÁV internetes jegyvásárlási és információs rendszere, az Elvira. Vitézy Dávid szerint régóta időszerű megújulásról van szó.","shortLead":"Nagyot változik a MÁV internetes jegyvásárlási és információs rendszere, az Elvira. Vitézy Dávid szerint régóta...","id":"20201203_elvira_beta_mav_vitezy_david_vasut_vonatkozlekedes_vonatjegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33dd0a87-1137-4e37-b407-cb0bec960928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40a7047-1d6c-4be2-9d88-888718c3010d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_elvira_beta_mav_vitezy_david_vasut_vonatkozlekedes_vonatjegy","timestamp":"2020. december. 03. 16:03","title":"Nagyot változik a MÁV internetes rendszere, teljesen átalakul az Elvira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]