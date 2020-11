Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök megismételte, amit a Kreml szóvivője már elmondott: a hivatalos eredményt várják.","shortLead":"Az orosz elnök megismételte, amit a Kreml szóvivője már elmondott: a hivatalos eredményt várják.","id":"20201122_Putyin_elarulta_miert_nem_gratulalt_Bidennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2a4093-26ea-42bb-904b-9d42b01900f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Putyin_elarulta_miert_nem_gratulalt_Bidennek","timestamp":"2020. november. 22. 15:30","title":"Putyin elárulta, miért nem gratulált Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak négy napig lehet pályázni az állami ekerékpár-vásárlási támogatásra, de az egymilliárd forintos keretet a minisztérium ígérete szerint havonta újranyitják majd.","shortLead":"Első körben csak négy napig lehet pályázni az állami ekerékpár-vásárlási támogatásra, de az egymilliárd forintos...","id":"20201122_Mar_csak_egyet_kell_aludni_es_lehet_jelentkezni_az_ebringas_ingyenpenzert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e79648-6bda-4ca1-bc2d-21aba2978ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_Mar_csak_egyet_kell_aludni_es_lehet_jelentkezni_az_ebringas_ingyenpenzert","timestamp":"2020. november. 22. 08:14","title":"Már csak egyet kell aludni, és lehet jelentkezni az e-bringás ingyenpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7eb6a-29f6-44d4-9025-a4962ff96ec1","c_author":"Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"Hiába hasonlítanak megszólalásig a szereplők, a helyzetek és a körülmények a valóságra, A korona című sorozat fikció – annak viszont valóban királyi. Most már négy évadon keresztül láthatjuk, hogy a királynő is ember, nem is szólva a család többi tagjáról. De vajon szimpatikusabb lesz-e ettől a monarchia?","shortLead":"Hiába hasonlítanak megszólalásig a szereplők, a helyzetek és a körülmények a valóságra, A korona című sorozat fikció –...","id":"20201120_Megjone_a_kedvunk_egy_kis_monarchiahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7eb6a-29f6-44d4-9025-a4962ff96ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1e83e7-1790-47d8-a617-4ee9334126bc","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Megjone_a_kedvunk_egy_kis_monarchiahoz","timestamp":"2020. november. 20. 20:00","title":"Megjön-e a kedvünk egy kis monarchiához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs közelében fekvő gleccser egyre gyorsuló olvadását mérték ki.","shortLead":"Miközben kutatók egy csoportja műanyagszennyezést mutatott ki a csúcsnál vett mintákból, más szakértők a hegycsúcs...","id":"20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69fe019-99c7-490b-9610-c70d9de9e81a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_mikromuanyag_mount_everest_szennyezes","timestamp":"2020. november. 20. 19:45","title":"Már a Mount Everest csúcsát is mikroműanyag borítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb sírbeszéddel tért vissza, s köszönt be ismét a magyar nyilvánosságba a múlt héten, 97. évében Párizsban elhunyt Méray Tibor. ","shortLead":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb...","id":"202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a1dd5-6c9d-46ae-83e7-1753bf2107e4","keywords":null,"link":"/360/202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","timestamp":"2020. november. 21. 13:30","title":"\"A sír, hol a nemzet nem süllyed el\" – Búcsú Méray Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepte a világot az Apple saját processzorának teljesítménye, és a technológiai óriások sorra fejezik ki elismerésüket, persze a maguk sajátos módján, azaz annak demonstrálásával, hogy ezt az áramkört nem lehet megkerülni.","shortLead":"Meglepte a világot az Apple saját processzorának teljesítménye, és a technológiai óriások sorra fejezik ki...","id":"20201122_apple_m1_processzor_microsoft_edge_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d41e2e3-0ce2-4d7e-b25a-3737bcbe675f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_apple_m1_processzor_microsoft_edge_bongeszo","timestamp":"2020. november. 22. 13:05","title":"A Microsoft kiadja böngészőjét az Apple új számítógépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","shortLead":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","id":"20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e968497-483f-4a15-b249-88740a37c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","timestamp":"2020. november. 22. 15:55","title":"Franciaországban fokozatosan feloldják a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494d3a1f-a8e3-4cd6-9f2f-de46d6aca69a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vándorló madár- és emlősfajoknak rövidebb az élettartamuk, mint \"otthonülő\" társaiknak, ám ezt azzal kompenzálják, hogy ez alatt a rövid idő alatt sok utódot nemzenek – derül ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A vándorló madár- és emlősfajoknak rövidebb az élettartamuk, mint \"otthonülő\" társaiknak, ám ezt azzal kompenzálják...","id":"20201121_vandorlo_fajok_madarak_emlosok_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494d3a1f-a8e3-4cd6-9f2f-de46d6aca69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3064c2-53d9-49dd-af9d-297bdb8f55fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_vandorlo_fajok_madarak_emlosok_klimavaltozas","timestamp":"2020. november. 21. 15:03","title":"Megvizsgáltak 1240 állatfajt: a vándorlók gyorsabban élnek és fiatalabban halnak, mint az \"otthonülők\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]