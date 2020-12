Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról Stumpf István, Navracsics Tibor, Lázár János és Gulyás Gergely? Hamar kiderül, lát-e valamelyikük hibát az elmúlt 10 év kormányzati lépéseiben, de az uniós vétó és az alaptörvény legújabb módosítása is előkerült. ","shortLead":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról...","id":"20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406254b-8303-4acc-b4cd-9129c003d35e","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","timestamp":"2020. december. 08. 18:19","title":"Stumpf szerint a gyakori Alaptörvény-módosítás a jogrendszer stabilitását veszélyeztetheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász ivóvízkészletét – számolt be az állítólagos tervről a Police Control Ukraine nevű hírportál.","shortLead":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász...","id":"20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901156d7-c526-4d90-ae5e-93dd43cd36e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","timestamp":"2020. december. 08. 16:04","title":"Meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett a pontos mérési módszertanban – így viszont magasabb érték jött ki, mint korábban.","shortLead":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett...","id":"20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1205101-6fe7-44e8-b49c-987b495b5cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","timestamp":"2020. december. 08. 11:39","title":"86 centivel magasabb a Mount Everest, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadc2415-3b05-40c5-b6b3-d5fe93cdc0c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp egy kutyaviadalról tartottak haza a szervezők, amikor a rendőrök elfogták őket.","shortLead":"Épp egy kutyaviadalról tartottak haza a szervezők, amikor a rendőrök elfogták őket.","id":"20201208_kutyaviadal_nagykoros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cadc2415-3b05-40c5-b6b3-d5fe93cdc0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb53f79-210d-4a71-ba36-53d32618f00c","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_kutyaviadal_nagykoros","timestamp":"2020. december. 08. 07:13","title":"Állatviadalok szervezőire csapott le a rendőrség Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság megadta a mentesítést Hajdú Péternek, így maradhat a Media Vivantis Zrt. élén. A cég meg is erősítette, hogy nem váltják le a vezérigazgatót.","shortLead":"A bíróság megadta a mentesítést Hajdú Péternek, így maradhat a Media Vivantis Zrt. élén. A cég meg is erősítette...","id":"20201208_vezerigazgato_Hajdu_Peter_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a97f148-b692-4046-8c84-b4540da7430f","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_vezerigazgato_Hajdu_Peter_itelet","timestamp":"2020. december. 08. 17:38","title":"Az elítélése ellenére is vezérigazgató marad Hajdú Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A futballválogatott szövetségi kapitánya szerint, ha kellően motivált a csapata, lehet esélye felborítani a papírformát.","shortLead":"A futballválogatott szövetségi kapitánya szerint, ha kellően motivált a csapata, lehet esélye felborítani a papírformát.","id":"20201207_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_vb_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60274e41-c5ad-4428-89bc-147a50585ee8","keywords":null,"link":"/sport/20201207_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_vb_selejtezo","timestamp":"2020. december. 07. 20:28","title":"Rossi a vb-selejtezőről: Közepesen nehéz csoportba kerültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1b68b5-b632-428b-981c-901de1772e3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infektológus a TV2-n jelent meg és bújt Kevin bőrébe.","shortLead":"Az infektológus a TV2-n jelent meg és bújt Kevin bőrébe.","id":"20201207_szlavik_janos_reszkessetek_betorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1b68b5-b632-428b-981c-901de1772e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094cbf5f-c42b-4731-b90b-3f4e26b33a0a","keywords":null,"link":"/elet/20201207_szlavik_janos_reszkessetek_betorok","timestamp":"2020. december. 07. 17:59","title":"Videó: Szlávik János újraértelmezte a Reszkessetek betörőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég még kritizálta a Samsung az Apple-t amiatt, hogy se töltőt, se fülhallgatót nem adtak az iPhone 12-k mellé, ","shortLead":"Nemrég még kritizálta a Samsung az Apple-t amiatt, hogy se töltőt, se fülhallgatót nem adtak az iPhone 12-k mellé, ","id":"20201208_samsung_galaxy_s21_tolto_fulhallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067d5394-8d25-4ec2-8589-a77b9fec4a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_samsung_galaxy_s21_tolto_fulhallgato","timestamp":"2020. december. 08. 17:25","title":"Úgy tűnik, se töltő, se fülhallgató nem lesz a Galaxy S21-mobilok dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]