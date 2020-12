Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségekről nincsen szó a közleményben, de arról igen, hogy ipari együttműködés is megvalósul: részleges magyar gyártással indul a program, majd a teljes körű készre szerelés is Magyarországon történik.","shortLead":"A költségekről nincsen szó a közleményben, de arról igen, hogy ipari együttműködés is megvalósul: részleges magyar...","id":"20201211_izraeli_radar_szerodes_rheinmetall_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee0eba-498b-49e6-92b8-bb4b717d705c","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_izraeli_radar_szerodes_rheinmetall_honvedseg","timestamp":"2020. december. 11. 14:11","title":"Izraeli technológiát alkalmazó radarokat vett a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","shortLead":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","id":"20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ae477-2b07-4627-8fcd-396f3ec52e5a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","timestamp":"2020. december. 12. 14:32","title":"Több mint 50 év után, de megfejtették a zodiákus gyilkos egyik rejtjeles üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Time magazin szerint Joe Biden és Kamala Harris (az Egyesült Államok leendő elnöke és alelnöke) az év embere, most Önön a sor, hogy válasszon. Egy szerkesztőségi szavazás során kiválasztottunk öt-öt lehetőséget kategóriánként. ","shortLead":"A Time magazin szerint Joe Biden és Kamala Harris (az Egyesült Államok leendő elnöke és alelnöke) az év embere, most...","id":"20201211_Szavazzon_az_Ev_emberere_szavara_es_a_Citromdijasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e8c604-1659-475c-b584-da6ebda7731e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d92fe-63da-4f3b-8601-75a6a19ab309","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Szavazzon_az_Ev_emberere_szavara_es_a_Citromdijasra","timestamp":"2020. december. 11. 13:10","title":"Ki volt az év embere, mi volt az év szava és ki az év citromdíjasa? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f506ed27-ab37-40a3-9186-aa3196e150d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek még egyeztetnek a biztonsági zónáról a rendőrséggel.","shortLead":"A tűzszerészek még egyeztetnek a biztonsági zónáról a rendőrséggel.","id":"20201211_legibomba_csepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f506ed27-ab37-40a3-9186-aa3196e150d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c834a16-3c6c-47eb-a270-de1b497adf3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_legibomba_csepel","timestamp":"2020. december. 11. 17:39","title":"Egytonnás légibombát találtak Csepelen a Kvassay-hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","shortLead":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","id":"20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602db26b-352b-439c-950f-03581bca7006","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","timestamp":"2020. december. 12. 13:54","title":"Közleményben cáfolja a vádakat a BKV busztenderében érintett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Julian H-ra Berlinra akadtak a rendőrök: valószínűleg neki köszönhető, hogy kínos felvételek kerültek ki a szélsőjobbos osztrák Szabadságpárt politikusáról.","shortLead":"Julian H-ra Berlinra akadtak a rendőrök: valószínűleg neki köszönhető, hogy kínos felvételek kerültek ki a szélsőjobbos...","id":"20201211_Letartoztattak_a_ferfit_aki_az_osztrak_Ibizabotranyt_szervezhette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ae770-d448-4ecd-9e0b-64f45c0945fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_Letartoztattak_a_ferfit_aki_az_osztrak_Ibizabotranyt_szervezhette","timestamp":"2020. december. 11. 21:29","title":"Letartóztatták a férfit, aki az osztrák Ibiza-botrányt szervezhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41071b-976e-47db-9a95-d659b33fb16b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a külügyminiszteri körút: a politikus ezúttal az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Norbert Hoferrel találkozott Bécsben. ","shortLead":"Folytatódik a külügyminiszteri körút: a politikus ezúttal az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Norbert Hoferrel...","id":"20201211_ujabb_szelsojobboldali_politikusnal_jart_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf41071b-976e-47db-9a95-d659b33fb16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef1987-6d3c-46c0-af55-1bd567feeda3","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_ujabb_szelsojobboldali_politikusnal_jart_szijjarto","timestamp":"2020. december. 11. 15:10","title":"Szijjártó újabb szélsőjobboldali európai politikussal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","shortLead":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","id":"20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4eae00-9130-4eff-b1bd-7acae610d983","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","timestamp":"2020. december. 12. 15:46","title":"Drogkereskedőket fogtak el Kótajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]