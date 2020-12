Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autók házon belüli piaci részesedésre hamarosan elérheti a 75 százalékot.","shortLead":"A szabadidő-autók házon belüli piaci részesedésre hamarosan elérheti a 75 százalékot.","id":"20201210_a_volvonal_szinte_mar_minden_a_divatterepjarokrol_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f820e0a-0a17-4f92-ba4a-b564852230c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_a_volvonal_szinte_mar_minden_a_divatterepjarokrol_szol","timestamp":"2020. december. 10. 11:36","title":"A Volvónál szinte már minden a divatterepjárókról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet a 2020-as listán.","shortLead":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet...","id":"20201209_who_demencia_halalokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de10258-ecb9-4ca9-8d51-60bae1da84b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_who_demencia_halalokok","timestamp":"2020. december. 09. 17:33","title":"WHO: A demencia bekerült a világ 10 leggyakoribb haláloka közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201210_Radar360_Megallapodas_vetougyben_a_Brexit_vegere_is_pont_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa12dce0-e26b-40d8-b6b4-e67cfe291bea","keywords":null,"link":"/360/20201210_Radar360_Megallapodas_vetougyben_a_Brexit_vegere_is_pont_kerulhet","timestamp":"2020. december. 10. 08:00","title":"Radar360: Megállapodás vétó-ügyben, a Brexit végére is pont kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","shortLead":"“A vétóval zsarolás elbukott” – írta a Twitteren az Európai Néppárt (EPP) elnöke.","id":"20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976b92c8-b8c8-4bcd-9e14-6fbf5d91f4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_donald_tusk_neppart_magyar_lengyel_veto","timestamp":"2020. december. 09. 19:08","title":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz, mert az súlyosan veszélyeztetheti az epilepsziában szenvedőket – és azokat is, akiknél még nem diagnosztizálták a betegséget.","shortLead":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz...","id":"20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17da550b-bb9b-4d43-b61c-092d33cf97b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 08. 18:03","title":"Vészfrissítés kell a Cyberpunk 2077-hez, epilepsziát okozhat a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c1adc-7a84-4acd-9a44-dfeee95a3b78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 5415-tel emelkedett az elmúlt 24 órában. Kórházban 7869 koronavírusos beteget ápolnak.



","shortLead":"A fertőzöttek száma 5415-tel emelkedett az elmúlt 24 órában. Kórházban 7869 koronavírusos beteget ápolnak.



","id":"20201210_Koronavirus_171_ember_halt_meg_szerdan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20c1adc-7a84-4acd-9a44-dfeee95a3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be2a703-53b7-4901-8150-98bd4fbd03b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Koronavirus_171_ember_halt_meg_szerdan","timestamp":"2020. december. 10. 08:56","title":"Újabb 171 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi telefonok, processzorfoglalatok és sok más eszköz. Ezért is lehet nagy gond, hogy hackerek sikerrel támadták meg a cég szervereit, és rengeteg adatot loptak.","shortLead":"A Foxconn a világ egyik legjelentősebb elektronikai gyártója, üzemeiben készülnek többek között Apple, Nokia és Xiaomi...","id":"20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4875700a-f03c-4187-bb5c-cd9d6031ff8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_kibertamadas_zsarolovirus_foxconn_mexiko_hackerek","timestamp":"2020. december. 08. 20:03","title":"Súlyos kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártóját, 10 milliárd a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A RETÖRKI néven is ismert intézetet 2013-ban hozta létre a kormány azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a tudomány fő áramlatától eltérő nézetek kapjanak hangot – és pénzt.","shortLead":"A RETÖRKI néven is ismert intézetet 2013-ban hozta létre a kormány azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a tudomány fő...","id":"20201210_retorki_rendszervaltas_tortenetet_kutato_intezet_lakitelek_nepfoiskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e27a5-9c0b-4a93-ae5b-b41fdf13d1da","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_retorki_rendszervaltas_tortenetet_kutato_intezet_lakitelek_nepfoiskola","timestamp":"2020. december. 10. 09:24","title":"Új intézet kutatja tovább a rendszerváltás történetét, százmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]