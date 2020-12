Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b18f77d-49b4-420c-92b3-7d4d8ffce963","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrautó vezetője a piros lámpán is áthajtott.","shortLead":"A rendőrautó vezetője a piros lámpán is áthajtott.","id":"20201209_Video_elsobbseg_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b18f77d-49b4-420c-92b3-7d4d8ffce963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcd87c2-6d03-44a3-b2a0-7a1093ef8f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Video_elsobbseg_rendor","timestamp":"2020. december. 09. 21:51","title":"Videón, ahogy a szabálytalan rendőrök nem adják meg az elsőbbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg a címzettnek. [Frissítés: újra mennek az üzenetek.]","shortLead":"Európa-szerte gond van ezekben a percekben a facebookos Messengerrel. Az üzenetek késve vagy egyáltalán nem érkeznek...","id":"20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3763e5-646d-4772-960e-a22251e74fdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_hiba_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Több országot érintő gond van a Messengerrel, Magyarországon is beütött a baj [Frissítés: újra működik]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcinaregisztrációs honlapra, amely azt bizonyosan nem garantálja, hogy az ottani jelentkezés alapján jutunk koronavírus elleni oltáshoz. A kormány igényfelmérés címén számos személyes adatot kér tőlünk, amelyeket aztán továbbít az egészségbiztosítási alapkezelő felé. A háziorvos pedig a lánc legvégén várja, hogy megkapja az adatokat, amelyeket egyébként is ismer. Nagy-Britanniában már elkezdődött az oltás, de efféle köröket nem futnak.","shortLead":"Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcinaregisztrációs honlapra, amely azt...","id":"20201211_vedooltas_regisztracio_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b51b288-5dd7-4a19-968e-5ffd2f39eded","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_vedooltas_regisztracio_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. december. 11. 06:30","title":"Voltaképpen miért is kell regisztrálnunk egy oldalon a védőoltásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten átlagon felül teljesítettek a diákok, a minisztérium szerint ez azt jelenti, hogy kiváló a magyar természettudományos oktatás. Ennek ellentmond a napi tapasztalat és más mérések, például a PISA is.



","shortLead":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten...","id":"20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c496aa0-b585-472e-9563-37c8227fc387","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Sikerjelentés a kormánytól: mégis jól teljesít a magyar oktatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","shortLead":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","id":"20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b9b71-ac76-4f49-888b-e9905a0cfe3f","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","timestamp":"2020. december. 10. 14:31","title":"Japánba már a koronavírus harmadik hulláma érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 elején teszi világszerte elérhetővé azt az új beállítási lehetőséget, amivel csökkenthetjük a szerencsejátékkal és az alkohollal kapcsolatos hirdetések számát.","shortLead":"A Google 2021 elején teszi világszerte elérhetővé azt az új beállítási lehetőséget, amivel csökkenthetjük...","id":"20201211_youtube_hirdetes_reklam_csokkentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c82161f-fde7-40ab-8c72-4bf9592f8c08","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_youtube_hirdetes_reklam_csokkentese","timestamp":"2020. december. 11. 09:33","title":"Új beállítást kap a YouTube, kevesebb korhatáros hirdetést láthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi fellebbezett. Az ügy másodfokon folytatódik majd.","shortLead":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi...","id":"20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bef5d-cfb5-417d-b073-5cb474022324","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","timestamp":"2020. december. 10. 19:17","title":"12 év fegyházra ítéltek egy pedofilt, aki a Minecrafton hálózta be áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest és Varsó főpolgármestere közös nyilatkozatot adott ki.","shortLead":"Budapest és Varsó főpolgármestere közös nyilatkozatot adott ki.","id":"20201211_karacsony_gergely_europai_unio_jogallamisag_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5324e0e2-41dd-4418-8255-3c96377f325c","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_karacsony_gergely_europai_unio_jogallamisag_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 11. 17:03","title":"Karácsony: Harsoghat győzelmi jelentéseket a magyar és lengyel kormány, de valójában letették a fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]