[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legális iskolai hiányzás, Amerikában indul az oltókampány és hivatalos megerősítést nyert, hogy Joe Biden lesz az új elnök. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legális iskolai hiányzás, Amerikában indul az oltókampány és hivatalos megerősítést nyert, hogy Joe Biden lesz az új...","id":"20201215_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c92d7-f216-4ead-aef8-595dd15375a0","keywords":null,"link":"/360/20201215_Radar360","timestamp":"2020. december. 15. 08:00","title":"Radar360: Lebuktak Navalnij merénylői, Gyurcsány \"tök normálisan\" beszélt Szájerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea44019-6615-4f56-87b2-927ea4093a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint is adott a lehetőség az igazolt hiányzásra.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint is adott a lehetőség az igazolt hiányzásra.","id":"20201214_iskola_csalad_igazolt_hianyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea44019-6615-4f56-87b2-927ea4093a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637ee0ed-58c9-408b-a8a4-f5314ad15abb","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_iskola_csalad_igazolt_hianyzas","timestamp":"2020. december. 14. 19:48","title":"Ki lehet kérni a gyereket az iskolából, ha krónikus beteg van a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már december 23-án megkaphatja az uniós engedélyt az oltóanyag.","shortLead":"Már december 23-án megkaphatja az uniós engedélyt az oltóanyag.","id":"20201215_eu_forgalmazasi_engedely_vakcina_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2840ee78-6ddd-42cc-868c-54ca3a8cc8d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_eu_forgalmazasi_engedely_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. december. 15. 13:35","title":"Hamarabb adhatják ki a Pfizer/BioNTech-vakcina EU-s forgalmazási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kutatók szerint a Molnupiravir képes lehet 24 óra leforgása alatt megakadályozni, hogy a megfertőződött ember továbbadja a koronavírust. A készítményt már a betegeken tesztelik.","shortLead":"Az amerikai kutatók szerint a Molnupiravir képes lehet 24 óra leforgása alatt megakadályozni, hogy a megfertőződött...","id":"20201216_koronavirus_gyogyszer_molnupiravir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2174cfd8-5d99-45b7-b753-7cf87ed241d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_koronavirus_gyogyszer_molnupiravir","timestamp":"2020. december. 16. 10:33","title":"Az eddigi leghatékonyabb koronavírus elleni gyógyszert fejleszthették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf963f67-1ef0-438e-b08c-822858692d63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „Karácsonyi műbalhé” nevű aukció során fotókra, kerámiákra és rézkarcra is lehet licitálni. A befolyó összegből a művészeket és magát a bárt támogathatjuk. ","shortLead":"A „Karácsonyi műbalhé” nevű aukció során fotókra, kerámiákra és rézkarcra is lehet licitálni. A befolyó összegből...","id":"20201215_Karacsonyi_aukcioval_segiti_a_Nemdebar_a_kepzomuveszeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf963f67-1ef0-438e-b08c-822858692d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b60fd66-9696-4057-b3da-fdb3c08ffdaf","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Karacsonyi_aukcioval_segiti_a_Nemdebar_a_kepzomuveszeket","timestamp":"2020. december. 15. 12:10","title":"Karácsonyi aukcióval segíti a Nemdebár a képzőművészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","shortLead":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","id":"20201215_ausztria_jarvany_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a68c87-e1e8-4598-a484-4421f50286d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_ausztria_jarvany_karanten","timestamp":"2020. december. 15. 18:30","title":"A külföldről érkezők karanténba küldésére és hosszabb téli szünetre készülnek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcinákat 300 oltóállomáson osztják majd. Az orvosok, ápolók után az idősotthonok lakói és dolgozói következnek.","shortLead":"A vakcinákat 300 oltóállomáson osztják majd. Az orvosok, ápolók után az idősotthonok lakói és dolgozói következnek.","id":"20201215_koronavirus_oltas_vakcina_olaszorszag_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e74a12-7f93-45e7-bf88-637e33be2ce6","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_koronavirus_oltas_vakcina_olaszorszag_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. december. 15. 05:35","title":"Januárban 1,4 millió egészségügyi dolgozót készülnek beoltani a koronavírus ellen Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befagyasztották a Hadiipari Elnökség vezetőjének számláit és vízumkorlátozásokkal sújtották.","shortLead":"Befagyasztották a Hadiipari Elnökség vezetőjének számláit és vízumkorlátozásokkal sújtották.","id":"20201214_Az_Egyesult_Allamok_szankciokkal_sujtotta_Torokorszagot_orosz_raketak_beszerzese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff985c32-fb8b-4fce-a402-05c1cd72b381","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Az_Egyesult_Allamok_szankciokkal_sujtotta_Torokorszagot_orosz_raketak_beszerzese_miatt","timestamp":"2020. december. 14. 21:25","title":"Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta Törökországot orosz rakéták beszerzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]