Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"129cc18a-0c64-462a-9d29-038bebec34d9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Sok furcsaságot hozott már Donald Trump elnöksége, de az, hogy komolyan felvetődik, hogy egy amerikai elnököt távolítsanak el a hatalomból másfél héttel az előtt, hogy lejárna a mandátuma, még így is váratlanul extrém lezárása ennek a négy évnek. Összegyűjtöttük, mik az alkotmányos lehetőségek Trump elmozdítására, milyenek ezeknek az esélyei, és mi várhat az Egyesült Államokra a következő napokban, ha Mike Pence lenne az elnök, vagy ha Trump maradna.","shortLead":"Sok furcsaságot hozott már Donald Trump elnöksége, de az, hogy komolyan felvetődik, hogy egy amerikai elnököt...","id":"20210111_trump_pence_usa_impeachment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129cc18a-0c64-462a-9d29-038bebec34d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0c083-e80d-4e8a-9666-8f5c352a136c","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_trump_pence_usa_impeachment","timestamp":"2021. január. 11. 14:05","title":"Hogyan mozdíthatják el Trumpot, és mi történne, ha Mike Pence lenne az amerikai elnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","shortLead":"Oroszországban már több mint másfél millió embert oltottak be a Szputnyik V-vel.","id":"20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584bb46f-cbdd-4a41-846d-da477c593cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_Sputnik_V_orosz_vakcina_Europai_Unio","timestamp":"2021. január. 12. 17:28","title":"Az orosz vakcina gyártójával is tárgyal az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d5c8b-df04-49f7-828c-4adc4a6b239a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenegy űrmisszió keretében új űrállomást állít Föld körüli pályára Kína. A három modulból álló kutatólaboratóriumot az ország által fejlesztett rakéták viszik fel.","shortLead":"Tizenegy űrmisszió keretében új űrállomást állít Föld körüli pályára Kína. A három modulból álló kutatólaboratóriumot...","id":"20210111_kina_urallomas_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75d5c8b-df04-49f7-828c-4adc4a6b239a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76800733-8644-46d4-8c49-d4f187f1b462","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_kina_urallomas_urkutatas","timestamp":"2021. január. 11. 10:03","title":"Új űrállomás összelegózására készül Kína, de előbb egy rakétát is csinálnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Capitoliumnál történt zavargás után a belbiztonsági miniszter is beadta a lemondását. Ezzel még nehezebb lenne összegyűjteni a Trump leváltásához szükséges nyolc kormánytagot akkor is, ha Mike Pence belemenne a 25. alkotmánykiegészítés élesítésébe.","shortLead":"A Capitoliumnál történt zavargás után a belbiztonsági miniszter is beadta a lemondását. Ezzel még nehezebb lenne...","id":"20210112_usa_miniszter_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa13d30-57ab-446f-a16d-b59d89eee10e","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_usa_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. január. 12. 08:38","title":"Újabb amerikai miniszter mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gedei Norberttel háromfősre bővül a főszerkesztő-helyettesi stáb.","shortLead":"Gedei Norberttel háromfősre bővül a főszerkesztő-helyettesi stáb.","id":"20210112_index_blikk_foszerkeszto_helyettes_gedei_norbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d18537-7b67-48c2-82f3-a7221ba2a0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_index_blikk_foszerkeszto_helyettes_gedei_norbert","timestamp":"2021. január. 12. 11:28","title":"Az Indexhez igazol a Blikk főszerkesztő-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","shortLead":"Április elejéig maradhatnak a járvány miatti korlátozások – erről beszélt a Bild szerint a német kancellár.","id":"20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f1d44e-e266-4582-936b-a14409509a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Merkel_brit_nemet_virus_jarvany","timestamp":"2021. január. 12. 12:35","title":"Merkel: Tízszer súlyosabb lehet a járványhelyzet húsvétra, ha nem állítják meg a brit vírusvariánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb56e0-ae52-45cb-9192-2487642b92b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sigmund Freud azon kevesek közé tartozott, akik magukkal vihették az ingóságaikat a nácik elől menekülve 1938-ban. A bécsi Sigmund Freud Múzeum azoknak a zsidóknak is emléket állít, akiket távozása után zsúfoltak be az üresen hagyott rendelőbe.","shortLead":"Sigmund Freud azon kevesek közé tartozott, akik magukkal vihették az ingóságaikat a nácik elől menekülve 1938-ban...","id":"202101_muzeum_online__szandekos_ur_a_divany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb56e0-ae52-45cb-9192-2487642b92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c375532-9ab8-49ae-8921-520d6fa8c444","keywords":null,"link":"/360/202101_muzeum_online__szandekos_ur_a_divany","timestamp":"2021. január. 12. 15:00","title":"Eltűnt a híres dívány a bécsi Freud múzeumból, okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5585e0a-8967-422f-86c0-1a9ae5d36c8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei találtak.","shortLead":"Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei találtak.","id":"20210112_dinoszaurusz_labonyom_lelet_paleontologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5585e0a-8967-422f-86c0-1a9ae5d36c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc935449-6ae8-4cb6-9b7c-dcf25f90b1b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_dinoszaurusz_labonyom_lelet_paleontologia","timestamp":"2021. január. 12. 15:03","title":"Több mint 240 dinoszaurusz-lábnyomot fedeztek fel Kelet-Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]