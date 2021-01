Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","id":"202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4209a2d-76f3-4453-82a8-3360cbf88ee6","keywords":null,"link":"/360/202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","timestamp":"2021. január. 14. 15:00","title":"Gyökeres váltásra készül a túlélés érdekében a Neckermann új tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogállamiságot sértett és több száz családot anyagilag is ellehetetlenített az ország adóhatósága. ","shortLead":"Jogállamiságot sértett és több száz családot anyagilag is ellehetetlenített az ország adóhatósága. ","id":"20210115_holland_kormany_csaladtamogatasi_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59e916e-8158-4030-9af7-ed2e1e4c56aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_holland_kormany_csaladtamogatasi_botrany","timestamp":"2021. január. 15. 14:40","title":"Belebukott a holland kormány a családtámogatási botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","shortLead":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","id":"20210114_kina_palota_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd829a-d788-4258-a581-405315e17b87","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_kina_palota_regeszet","timestamp":"2021. január. 14. 21:58","title":"Kína legrégebbi ismert palotáját fedezték fel egy 5300 éves ősi város romjai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A nagyobb településekről nem szól a rendelet, noha az iparűzési adó kiesése ezeknél jelent nagyobb gondot.","shortLead":"A nagyobb településekről nem szól a rendelet, noha az iparűzési adó kiesése ezeknél jelent nagyobb gondot.","id":"20210115_iparuzesi_ado_visszakapjak_telepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d73e12e-4a8d-4bb6-9b7d-a4513cdc666d","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_iparuzesi_ado_visszakapjak_telepules","timestamp":"2021. január. 15. 09:10","title":"Megjelent a rendelet, amelyből kiderül, hogyan kapják vissza a iparűzési adót a kisebb települések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Fullajtár Andrea szerdán este jelentette be, hogy ebben a rendszerben többé nem tud osztályfőnökként részt venni a Színház-és Filmművészeti Egyetemen, beadja a felmondását. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy az egyetem új vezetése nulla kredittel zárná le a hallgatók félévét, de azt mondja, kapott halálos fenyegetéseket is, és már annyira megviselte a helyzet, hogy a szerettei szerint már rég ki kellett volna szállnia. Interjú.","shortLead":"Fullajtár Andrea szerdán este jelentette be, hogy ebben a rendszerben többé nem tud osztályfőnökként részt venni...","id":"20210115_fullajtar_andrea_szfe_felmondas_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fcd96c-1f64-4b98-baed-71ce3f595c12","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_fullajtar_andrea_szfe_felmondas_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2021. január. 15. 20:00","title":"Fullajtár Andrea: Döntenem kellett, rámegyek-e testileg és lelkileg a küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Ab szerint az információszabadság fontos, de nem korlátozhatatlan alapjog.","shortLead":"Az Ab szerint az információszabadság fontos, de nem korlátozhatatlan alapjog.","id":"20210115_Az_Alkotmanybirosag_szerint_rendben_van_a_paksi_titkolozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c8c2c7-d67f-47ff-8287-f05f699abbfb","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Az_Alkotmanybirosag_szerint_rendben_van_a_paksi_titkolozas","timestamp":"2021. január. 15. 15:41","title":"Az Alkotmánybíróság szerint rendben van a paksi titkolózás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele. Bejelentette, 25 éves kor alatt SZJA-mentességet kapnak a fiatalok. ","shortLead":"Orbán várja, hogy érkezzen a kínai vakcina. Ha megvan az engedély, 1,7 millió embert be lehet oltani vele...","id":"20210115_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbf46d-a15e-4403-aeb0-fb13c628b2a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Orban","timestamp":"2021. január. 15. 07:39","title":"Orbán: Hamarosan olthatják a 60 év feletti krónikus betegeket, szja-mentességet kapnak a 25 év alattiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","shortLead":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","id":"20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443634d5-cd7f-4d30-bdd3-078da54f9d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","timestamp":"2021. január. 15. 07:59","title":"Itt a 680 lóerős legújabb hibrid Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]